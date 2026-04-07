Kim Ju Ae sería la próxima líder de Corea del Norte

El Servicio Nacional de Inteligencia de Corea del Sur (NIS, por sus siglas en inglés) informó que Kim Ju Ae, la hija adolescente del líder norcoreano Kim Jong Un, ha sido posicionada como su sucesora.

La agencia informó a los legisladores que su evaluación no se basaba en inferencias circunstanciales, sino en lo que describió como "inteligencia creíble" recopilada por su inteligencia, según informes ofrecidos a miembros del partido gobernante y de la oposición después de una reunión parlamentaria a puerta cerrada.

Según el NIS, la imagen de la hija conduciendo un tanque y disparando tenía como objetivo resaltar su supuesta aptitud militar y disipar las dudas sobre una heredera.

El mes pasado, la agencia estatal norcoreana KCNA publicó fotos de Kim y su hija conduciendo un nuevo tanque, tras imágenes anteriores que la mostraban disparando un rifle en un campo de tiro y usando una pistola.

Según declaró Park Sun-won, legislador del gobernante Partido Demócrata, estas escenas pretenden rendir "homenaje" a las apariciones públicas de Kim Jong-un durante la época militar a principios de la década de 2010, cuando se le preparaba para suceder a su padre.

La última evaluación de la hija de Kim, que se cree que tiene alrededor de 13 años, supone un avance respecto al análisis anterior de la agencia de inteligencia, que indicaba que probablemente estaba siendo preparada para suceder a su padre.

Un sistema político diseñado para la dinastía

A diferencia de otros regímenes comunistas del siglo XX, donde los líderes eran elegidos por órganos partidarios o militares, Corea del Norte ha construido un sistema político que gira en torno al culto de la personalidad y a la línea dinástica de los Kim.

El país es oficialmente un Estado socialista unipartidista controlado por el Partido de los Trabajadores de Corea (WPK, por sus siglas en inglés), la única fuerza política con verdadero poder —con dos partidos menores que existen solo como fachada—.

El puesto de líder supremo —que combina el control del partido, del Estado y de las fuerzas armadas— no es producto de elecciones competitivas, sino de un proceso que, en la práctica, ha funcionado como una monarquía de facto heredada de generación en generación.

Kim Il-sung, el fundador, legó el poder a su hijo Kim Jong-il en 1994. A su vez, Kim Jong-un fue proclamado su sucesor en 2011 y consolidó su liderazgo tras la muerte de su padre en 2011, en medio de purgas, reorganizaciones partidarias y el fortalecimiento del aparato militar que lo respaldó.

Este modelo ha creado una paradoja: una dictadura basada en el culto familiar necesita, al mismo tiempo, la lealtad ciega de las élites políticas y militares del WPK y del ejército, y la percepción de legitimidad histórica ligada al linaje Kim.

Los candidatos más probables

Si Kim Jong Un dejara el poder inesperadamente, no existe un mecanismo institucional claro ni una regla escrita para la sucesión. Todo dependería de relaciones de poder dentro del partido, el ejército y la familia Kim, así como de decisiones tomadas en privado en la cúpula de Pyongyang.

1. Kim Ju-ae — Su segunda hija

La candidata más mencionada por servicios de inteligencia.

Tiene alrededor de 13 años según estimaciones externas y ha aparecido junto a su padre en varios eventos oficiales, incluso viajando con él a Beijing en 2025. Su presencia pública, inusual para un miembro de la familia en edad escolar, ha sido interpretada por Seúl como un signo de preparación y visibilidad política para una futura sucesión.

Aunque el régimen norcoreano nunca ha confirmado su nombre ni edad en medios oficiales, su rol simbólico ha crecido y los expertos han señalado que su perfil encaja con la tradición dinástica: ser parte de la “sangre Paektu”, la línea familiar que, según la propaganda, conecta a los líderes norcoreanos con el espíritu revolucionario de la nación.

2. Kim Yo-jong — la hermana

Otra figura que ha sido mencionada, aunque con menor consenso, es Kim Yo-jong, hermana menor de Kim Jong Un. Es una de las pocas figuras del régimen con un perfil claramente político y mediático, responsable de importantes apariciones públicas y discursos duros contra Corea del Sur y Estados Unidos.

Su posición dentro del WPK y su cercanía a Kim Jong Un la convierten en una alternativa plausible, especialmente si se considerara más viable a corto plazo que una niña sin experiencia, aunque su género y la estructura patriarcal del régimen podrían pesar en su contra en una sociedad altamente conservadora.

3. Choe Ryong-hae — un veterano de guerra

Actualmente lidera el poderoso Departamento de Organización y Orientación del WPK. Su experiencia y supervivencia política lo colocan como una figura clave en tiempos de cambio.

4. Kim Su-gil, Ri Pyong-chol o Kim Tok-hun — generales y políticos

Ocupan altos cargos dentro del partido y las estructuras militares. Si la familia Kim fallara en producir un líder claro, uno de estos líderes podría encabezar un gobierno de transición con el respaldo del Partido.

Sin embargo, cualquier intento de liderazgo fuera de la familia Kim sería delicado, ya que rompería siglos de tradición política y podría desencadenar luchas internas entre facciones leales a distintos sectores del régimen.

¿Cuántos hijos tiene Kim Jong Un y por qué Ju Ae es su favorita?

La información oficial sobre la vida familiar de Kim Jong Un es extremadamente limitada, pero —según fuentes de inteligencia y reportes mediáticos— se cree que tiene tres hijos con Ri Sol-ju: un hijo mayor nacido en 2010, la hija Kim Ju-ae (aproximadamente 13 años) y una hija menor nacida en 2017, aunque la identidad y detalles de los otros dos son prácticamente desconocidos fuera de Pyongyang.

De estos, Ju-ae es la única que ha tenido presencia pública con frecuencia, un raro privilegio en un país donde incluso los nombres de los líderes suelen mantenerse en secreto.

No obstante, hasta el momento no hay una confirmación oficial ni un anuncio en firme por parte de Corea del Norte.

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