Reeligen a Kim Jong-un como jefe de Estado de Corea del Norte

Corea del Norte dio a conocer este martes que Kim Jong-un fue reelegido como presidente del Comité de Asuntos de Estado.

Su reelección se dio a conocer durante la primera sesión de la nueva legislatura de la Asamblea Popular Suprema en Pionyang, luego de llevar a cabo las elecciones parlamentarias a mediados de este mes.

La sesión inauguró los trabajos de la 15ª legislatura del Parlamento norcoreano, un organismo de mera formalidad que simplemente ratifica las decisiones de Kim y el partido.

En esta se tiene la posibilidad de abordar temas con la eventual incorporación formal de la Constitución de la doctrina, impulsada por Kim, para considerar a Corea del Sur como un "Estado hostil".

Aunque medios estatales ya señalaron en 2024 que esta postura había sido incorporada a la Constitución, su potencial formalización por el nuevo Parlamento supondría un golpe a los gestos conciliadores hacia Pionyang de la actual Administración surcoreana de Lee Jae-myung.

Con este nombramiento, Kim Jong-un ratifica su posición con el cargo más alto del principal órgano de orientación política del país y máxima autoridad de Corea del Norte.

Se trata del tercer mandato consecutivo de Kim al frente del Comité de Asuntos Estado.

Acusa a Estados Unidos de 'terrorismo de Estado'

Durante su discurso, Kim acusó a Estados Unidos de “terrorismo de Estado y agresión” a escala global, en una aparente referencia al conflicto en Medio Oriente.

Afirmó que Corea del Norte desempeñará un papel más enérgico en un frente unido contra Washington en medio del aumento del sentimiento antiestadounidense.

Dichas declaraciones se alinearon en gran medida con lo que dijo en el congreso del gobernante Partido de los Trabajadores el mes pasado, donde denigró a Seúl pero dejó abierta la puerta al diálogo con la administración de Trump.

En su discurso, Kim expresó orgullo por la rápida expansión del país en armas nucleares y misiles en los últimos años, y la calificó como la opción “correcta” para contrarrestar amenazas futuras y las “ambiciones hegemónicas” de imperialistas “con comportamiento de gánster”, un término que el Norte suele usar para referirse a Estados Unidos y sus aliados.

Vladímir Putin felicita a Kim Jong-un por su reelección

Ante este nombramiento, fue el presidente de Rusia, Vladímir Putin quien felicitó al líder norcoreano por su reelección.

"Reciba mis más sinceras felicitaciones por su elección como Presidente de Asuntos de Estado de la República Popular Democrática de Corea" expresó a través de un comunicado.

Putin señaló que Moscú "valora enormemente su contribución personal al fortalecimiento de los lazos de amistad y alianza" entre ambos países, lo que considera que "beneficia los intereses fundamentales" de ambas partes.

"Continuaremos trabajando estrechamente para seguir desarrollando la asociación integral entre Moscú y Pionyang", añadió.

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