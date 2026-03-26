Kuwait y Arabia Saudita reportan nuevos ataques con drones

Kuwait y Arabia Saudí informaron sobre nuevos ataques con drones en su territorio, en un contexto de creciente tensión en Medio Oriente, a casi un mes de la ofensiva militar emprendida por Estados Unidos e Israel contra Irán.

Interceptaciones y respuesta en Kuwait

Autoridades kuwaitíes confirmaron la intercepción de al menos dos drones en distintas zonas del país.

El portavoz de la Guardia Nacional, Jad’an Fadel, señaló que estas acciones forman parte de una estrategia permanente para reforzar la seguridad nacional.

Según explicó, las operaciones “se enmarcan en los esfuerzos continuos para mejorar la seguridad, proteger lugares vitales y contrarrestar cualquier amenaza potencial”.

Previamente, el Ejército de Kuwait había informado que sus sistemas de defensa aérea estaban respondiendo a ataques con misiles y drones hostiles, sin precisar si se trataba de los mismos incidentes.

Arabia Saudí activa su escudo antiaéreo

En paralelo, el Ministerio de Defensa de Arabia Saudí reportó múltiples ataques en la región oriental del país, los cuales fueron neutralizados por su sistema de defensa.

De acuerdo con los reportes oficiales, al menos seis drones fueron destruidos durante la noche, evitando daños en infraestructura estratégica.

Ataques en el Golfo y balance regional

La tensión no se limita a estos dos países. La víspera, Emiratos Árabes Unidos informó que sus sistemas de defensa han interceptado desde el inicio del conflicto:

372 misiles balísticos

15 misiles de crucero

1,826 drones

Estas acciones han dejado un saldo de al menos 11 personas fallecidas, entre ellas integrantes de las fuerzas armadas y víctimas extranjeras, además de 169 heridos.

Escalada tras ofensiva contra Irán

Desde el pasado 28 de febrero, cuando Estados Unidos e Israel lanzaron ataques contra Irán, varios países de la región han sido blanco de agresiones.

Especialmente aquellos que:

Albergan bases militares internacionales

Mantienen alianzas con Estados Unidos

Tienen infraestructura estratégica en el Golfo

Este escenario ha generado una escalada de ataques con drones y misiles, elevando el riesgo de una expansión del conflicto en Medio Oriente.

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