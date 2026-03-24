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Finanzas

Guerra provoca aplazamiento del Foro Económico Mundial en Arabia

La decisión se tomó en coordinación con el Ministerio de Economía y Planificación del Reino de Arabia, con el objetivo de garantizar el impacto del encuentro

  • 24
  • Marzo
    2026

El Foro Económico Mundial anunció el aplazamiento de la reunión de Colaboración y Crecimiento Global, prevista inicialmente para abril de 2026 en la ciudad de Yeda, Arabia Saudita, debido a la actual situación regional.

A través de un comunicado, el organismo explicó que la decisión se tomó en coordinación con el Ministerio de Economía y Planificación del Reino de Arabia Saudita, con el objetivo de garantizar el impacto del encuentro.

A la luz de los actuales acontecimientos en la región, y en estrecha consulta con el Ministerio de Economía y Planificación del Reino de Arabia Saudita, el Foro Económico Mundial reprogramará la reunión de Colaboración y Crecimiento Global, que estaba prevista para abril de 2026 en Yeda

El Foro señaló que esta medida busca asegurar las condiciones necesarias para el desarrollo adecuado del evento.

Esto refleja el compromiso de celebrar la reunión en condiciones que aseguren su pleno impacto estratégico. Seguimos comprometidos con la promoción de una agenda orientada al futuro para la región y más allá

El organismo indicó que dará a conocer la nueva fecha de la reunión en su debido momento, mientras que el Ministerio saudí confirmó el aplazamiento sin precisar un nuevo calendario.

El aplazamiento ocurre en medio de un contexto de creciente tensión en Medio Oriente. El pasado 28 de febrero, Estados Unidos e Israel llevaron a cabo ataques coordinados contra Irán, en el marco de negociaciones indirectas entre Washington y Teherán sobre el programa nuclear iraní.

La ofensiva busca frenar el desarrollo nuclear de Irán, considerado una amenaza por ambos países, así como reducir sus capacidades militares.

En respuesta, Irán ha realizado acciones de represalia contra Israel y bases militares estadounidenses en distintos puntos de la región. También se han registrado lanzamientos de drones y misiles hacia objetivos militares en países como Azerbaiyán, Chipre y Turquía, aunque el gobierno iraní ha negado su autoría.


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