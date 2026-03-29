Jueza niega amparo a militar involucrado en huachicol fiscal

El contralmirante Fernando Farías Laguna, señalado por las autoridades federales como presunto líder de una red de contrabando de combustible en aduanas marítimas, ha interpuesto un recurso de revisión tras el revés judicial sufrido en su intento por frenar la orden de aprehensión en su contra.

La defensa del mando naval, quien actualmente se encuentra en calidad de prófugo, impugnó la resolución de la jueza Emma Cristina Carlos Ávalos, titular del Juzgado Decimoprimero de Distrito en Materia Penal, quien el pasado 11 de marzo determinó sobreseer el juicio de amparo promovido por el militar.

El laberinto jurídico del amparo

La decisión de la jueza federal se fundamentó en la supuesta inexistencia de los actos reclamados. Según el fallo, las autoridades responsables negaron la existencia del mandamiento judicial y su ejecución. Al no presentar la parte quejosa elementos que contradijeran dichas negativas, el proceso fue cerrado conforme a la Ley de Amparo, sin entrar al análisis del fondo del asunto.

Ante esta determinación, el recurso promovido por Farías Laguna será turnado a un Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, instancia que tendrá la responsabilidad de ratificar o revocar la legalidad de la sentencia.

Una red familiar bajo la lupa de la Marina

La investigación de la Fiscalía General de la República apunta a una estructura delictiva dedicada al "huachicol fiscal" operada desde instalaciones vinculadas a la Secretaría de Marina (SEMAR). En este esquema también se encuentra implicado su hermano, el vicealmirante Manuel Roberto Farías Laguna, quien ya permanece interno en el penal de máxima seguridad del Altiplano.

Puntos clave de la investigación:

Cargos: Delincuencia organizada y manejo ilícito de hidrocarburos.

Antecedentes: En noviembre pasado, una jueza de control en Almoloya de Juárez reactivó la orden de captura contra el contralmirante.

Operatividad: Se presume que la red aprovechaba las aduanas marítimas para el contrabando de combustible a gran escala.

Este caso representa uno de los golpes más significativos a la presunta corrupción interna dentro de los mandos navales, mientras la justicia busca dar con el paradero de Fernando Farías para que responda por los delitos que se le imputan.

Comentarios