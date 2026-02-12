Saltillo busca revitalizar su ciclovía para mejorar la movilidad

La ciudad de Saltillo se prepara para darle nueva vida a su ciclovía, mediante un proyecto que contempla la reubicación de las cicloestaciones y la optimización de la infraestructura existente. La intención es fomentar una mayor actividad en la red ciclista y brindar a los usuarios un servicio más eficiente, en el marco de una estrategia de movilidad sostenible.

El alcalde de Saltillo, Javier Díaz González, destacó que la movilidad en la ciudad ha mostrado mejoras en los últimos años y que facilitar el acceso a bicicletas permitirá a los ciudadanos desplazarse con mayor rapidez y comodidad. “Esto no solo ayuda a acortar distancias, sino que también ofrece la oportunidad de hacer ejercicio de manera sencilla y gratuita”, señaló.

Por su parte, Alberto Salinas, titular del IMPLAN, informó que actualmente se realiza un estudio detallado para identificar las adecuaciones necesarias en la ciclovía, determinar la ubicación óptima de las cicloestaciones y evaluar el estado de las bicicletas y del mobiliario urbano. El objetivo es garantizar un mejor servicio y fomentar el uso de la bicicleta como una alternativa confiable de transporte en Saltillo.

