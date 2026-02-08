Podcast
motociclista_muere_atropellado_matamoros_c4374b456d
Joven motociclista fallece tras ser atropellada en Matamoros

A pesar de los paramédicos, la joven perdió la vida en el sitio. El conductor responsable huyó del lugar aparentemente a bordo de un vehículo de aplicación

  • 08
  • Febrero
    2026

La noche del sábado, una joven motociclista falleció tras ser atropellada en el fraccionamiento Molinos del Rey, en Matamoros, Tamaulipas.

motociclista-muere-atropellado-matamoros.jpg

Paramédicos acudieron de inmediato al lugar y le brindaron maniobras de reanimación cardiopulmonar, pero lamentablemente ya no presentaba signos vitales y fue declarada sin vida en el sitio.

El cuerpo quedó sobre el pavimento, causando conmoción entre vecinos y testigos.

motociclista-muere-atropellado-matamoros.jpg

Conductor responsable huye del lugar

Según versiones de testigos y reportes preliminares, el presunto responsable —quien conducía una camioneta Jeep Cherokee y vestía playera azul— huyó tras el impacto, dejando abandonada a la víctima.

motociclista-muere-atropellado-matamoros.jpg

Trascendió que habría escapado a bordo de un vehículo de transporte por aplicación.

Elementos de seguridad acordonaron la zona mientras personal de la Fiscalía realizó las diligencias correspondientes para iniciar la investigación del caso.

También podría interesarte: Muere menor de seis años tras accidente vial en Matamoros


