León XIV canonizará a Carlo Acutis y Pier Giorgio Frassati

Este domingo, el papa León XIV presidirá en la plaza de San Pedro su primera canonización, en la que serán proclamados santos Carlo Acutis (1991-2006) y Pier Giorgio Frassati (1901-1925).

La ceremonia, que se espera multitudinaria, reunirá a miles de fieles, en especial jóvenes católicos, llegados de todas partes del mundo.

El acto estaba previsto para abril, pero fue pospuesto tras el fallecimiento del papa Francisco.

Con la tradicional fórmula en latín, León XIV pedirá inscribir a los dos jóvenes en el libro de los santos, subrayando que se convierten en referentes para las nuevas generaciones.

Carlo Acutis, el “santo de Internet”

Carlo Acutis murió en 2006 a los 15 años a causa de una leucemia fulminante. Amante de la tecnología, del deporte y de los animales, se ganó el cariño de jóvenes católicos que hoy peregrinan a Asís para visitar su tumba, donde se conserva su cuerpo vestido con sudadera, vaqueros y tenis.

Nacido en Londres y criado en Milán, desde niño se dedicó a ayudar a los más desfavorecidos. Su madre, Antonia Salzano, asegura que era un genio de la informática que evangelizaba en la web, razón por la que muchos ya lo llaman patrón de Internet.

Acutis fue beatificado en 2020 y ahora será canonizado tras el reconocimiento del milagro atribuido a su intercesión en 2022: la recuperación de Valeria Valverde, una joven costarricense que sufrió un grave accidente en bicicleta y cuya madre rezó ante la tumba del joven en Asís.

Pier Giorgio Frassati, el joven solidario

Pier Giorgio Frassati nació en Turín en 1901, hijo del fundador del diario La Stampa. A pesar de provenir de una familia acomodada, dedicó su vida a ayudar a los pobres y enfermos, incluso en casas de acogida donde pudo haber contraído la poliomielitis que lo llevó a la muerte en 1925, a los 24 años.

Apasionado del teatro, la música, la pintura y el alpinismo, estudió ingeniería de minas con la intención de “servir a Cristo entre los mineros”.

El prefecto del Dicasterio para la Causa de los Santos, Marcelo Smeraro, destacó que Acutis y Frassati son “santos de la calle”, cercanos a los jóvenes por sus intereses y estilos de vida.

El papa León XIV ya los había propuesto como modelos para las nuevas generaciones durante el Jubileo de la Juventud, pidiendo que su ejemplo acompañe a los estudiantes en este inicio de curso escolar.

