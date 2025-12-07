Podcast
Internacional

León XIV: 'La paz es posible' tras viaje a Turquía y Líbano

El papa León XIV llamó al diálogo entre religiones y afirmó que la paz puede construirse, al reflexionar sobre su reciente visita a Turquía y Líbano

  • 07
  • Diciembre
    2025

Tras el rezo del Ángelus, el papa León XIV aseguró que “la paz es posible” y destacó el papel de los cristianos en la construcción de puentes a través del diálogo con otras religiones y culturas.

El pontífice compartió esta reflexión al recordar su reciente viaje apostólico a Turquía y Líbano.

Balance de su visita a Turquía

El papa agradeció las oraciones de quienes lo acompañaron durante su recorrido.

Señaló que en Turquía pudo convivir con la comunidad católica y apreciar su testimonio del Evangelio a través del servicio, la paciencia y la solidaridad hacia quienes sufren.

Líbano, ejemplo de convivencia

León XIV describió al Líbano como un “mosaico de convivencia” y expresó su consuelo al ver a multitudes que salieron a las calles para recibirlo. Destacó el compromiso de quienes atienden a refugiados, visitan a prisioneros y comparten alimentos con quienes lo necesitan.

También recordó su encuentro con familiares de las víctimas de la explosión en el puerto de Beirut, de quienes dijo haber recibido consuelo gracias a su fe.

Durante su viaje, el pontífice se reunió con el patriarca ecuménico de Constantinopla y líderes de otras confesiones cristianas en la antigua ciudad de Nicea, sede del Primer Concilio Ecuménico hace 1,700 años.

Asimismo, evocó el aniversario número 60 de la declaración conjunta entre Pablo VI y el patriarca Atenágoras, que marcó el fin de las excomuniones mutuas entre las Iglesias católica y ortodoxa.

León XIV llamó a agradecer a Dios y a renovar el compromiso en la búsqueda de la unidad visible entre todos los cristianos, reafirmando que el camino del diálogo sigue siendo esencial para alcanzar la paz.


