León XIV pide cesar el uso indiscriminado de la fuerza en Gaza

El papa León XIV lanzó este miércoles un nuevo llamado a la paz en Medio Oriente al exhortar a que “se respete plenamente el derecho humanitario en Gaza”, en especial frente al uso indiscriminado de la fuerza y al desplazamiento forzado de civiles.

Durante la audiencia general en el Vaticano, el pontífice estadounidense pidió a las partes en conflicto y a la comunidad internacional comprometerse con “poner fin a la guerra en Tierra Santa que ha causado tanto terror y muerte”.

El Papa insistió en la urgencia de liberar a los rehenes, alcanzar un alto el fuego permanente, garantizar la entrada segura de ayuda humanitaria y salvaguardar a la población civil. Recordó además la obligación de proteger a las personas no combatientes y prohibir el castigo colectivo.

León XIV expresó su apoyo a la declaración conjunta emitida el martes por el patriarca ortodoxo griego de Jerusalén, Teófilo III, y el patriarca latino, Pierbattista Pizzaballa, quienes demandaron el cese de la violencia y priorizar el bien común de todos los pueblos.

En su mensaje, los líderes eclesiásticos pidieron al gobierno israelí detener los planes de tomar la ciudad de Gaza y desplazar a sus habitantes hacia el sur de la Franja. “No hay razón que justifique el desplazamiento masivo deliberado y forzoso de civiles”, señalaron en su comunicado.

Asimismo, anunciaron que sacerdotes y religiosas permanecerán en Gaza para continuar brindando atención y refugio en los templos cristianos a las personas afectadas por la guerra.

“Imploramos a María, Reina de la Paz, fuente de consuelo y esperanza, que su intercesión traiga reconciliación y paz a esa tierra”, concluyó el papa León XIV.

