Nacional

Sostiene Sheinbaum llamada con el papa; le reitera invitación

Claudia Sheinbaum invitó al Papa León XIV a visitar México durante una llamada telefónica en el Día de la Virgen de Guadalupe

  • 12
  • Diciembre
    2025

La presidenta Claudia Sheinbaum sostuvo este viernes 12 de diciembre una conversación telefónica con el papa León XIV, aprovechando la conmemoración del Día de la Virgen de Guadalupe para reiterarle la invitación formal para visitar México.

En un mensaje difundido en sus redes, la mandataria señaló que el pontífice envió saludos y bendiciones al pueblo mexicano, un gesto que coincidió con las celebraciones en la Basílica de Guadalupe.

La Virgen como símbolo nacional, destaca la presidenta

De acuerdo con Sheinbaum, durante la llamada ambos subrayaron la fuerza simbólica que la figura guadalupana tiene para millones de mexicanos, más allá de credos y del carácter laico del Estado, y el papa reiteró su interés en conocer el santuario del Tepeyac.

“Coincidimos en que la Virgen de Guadalupe es un símbolo de identidad y paz para las y los mexicanos”, escribió.

¿Por qué se celebra a la Virgen de Guadalupe 12 de diciembre.jpg

El gobierno busca concretar la visita papal

Cabe señalar que dicha llamada ocurre días después de que Sheinbaum informara que su administración buscaba formalizar un contacto directo con el pontífice para avanzar en una posible visita. 

Recordó que en su toma de posesión, la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, entregó al papa una carta con la invitación inicial.

Por su parte, León XIV ha expresado su intención de viajar a América Latina tras el Jubileo, con posibles rutas hacia México, Uruguay, Argentina y Perú, sin embargo hasta ahora no existe una fecha confirmada.

México, destino histórico para el papado

La eventual llegada del pontífice daría continuidad a las visitas que han marcado la relación entre México y la Santa Sede.

Juan Pablo II viajó al país en cinco ocasiones, Benedicto XVI en 2012 y Francisco en 2016, siendo solo el primero y el último quienes visitaron la Basílica de Guadalupe.

 


Comentarios

