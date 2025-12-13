Estados Unidos y México establecen acuerdo sobre disputa por agua

Los gobiernos de México y Estados Unidos acordaron fortalecer la cooperación bilateral para atender la disputa por el suministro de agua en la frontera norte, derivada del cumplimiento del Tratado de Aguas de 1944, en un contexto marcado por la sequía y la presión de sectores agrícolas.



El entendimiento contempla acciones conjuntas para garantizar las entregas de agua comprometidas, principalmente del Río Bravo, así como mecanismos de coordinación técnica y diplomática que permitan evitar un nuevo escalamiento del conflicto entre ambos países.



Autoridades de ambas naciones señalaron que el acuerdo busca dar certidumbre a las comunidades agrícolas y urbanas que dependen del recurso hídrico, al tiempo que se reconoce el impacto de las condiciones climáticas extremas que han reducido la disponibilidad de agua en la región.



Como parte de esta alianza, México se comprometió a avanzar en la liberación gradual de volúmenes pendientes, mientras que Estados Unidos aceptó mantener el diálogo abierto para construir soluciones de largo plazo que contemplen la gestión sustentable del agua y la modernización de infraestructura.



El Tratado de Aguas de 1944 ha sido por décadas el marco que regula la distribución del agua de los ríos fronterizos, sin embargo, la escasez hídrica ha puesto a prueba su aplicación, obligando a ambos gobiernos a reforzar la cooperación binacional.

Con este acuerdo, México y Estados Unidos buscan reducir tensiones políticas y comerciales, y sentar las bases para una estrategia conjunta frente a los retos que impone el cambio climático en la región fronteriza.

Comentarios