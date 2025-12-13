Podcast
Reporte Ciudadano Iniciar Sesión
Cerrar X
rio_bravo_del_norte_9a147de8f1
Internacional

Estados Unidos y México establecen acuerdo sobre disputa por agua

Señalaron que el acuerdo busca dar certidumbre a las comunidades agrícolas y urbanas que dependen del recurso hídrico,

  • 13
  • Diciembre
    2025

Los gobiernos de México y Estados Unidos acordaron fortalecer la cooperación bilateral para atender la disputa por el suministro de agua en la frontera norte, derivada del cumplimiento del Tratado de Aguas de 1944, en un contexto marcado por la sequía y la presión de sectores agrícolas.


El entendimiento contempla acciones conjuntas para garantizar las entregas de agua comprometidas, principalmente del Río Bravo, así como mecanismos de coordinación técnica y diplomática que permitan evitar un nuevo escalamiento del conflicto entre ambos países.


Autoridades de ambas naciones señalaron que el acuerdo busca dar certidumbre a las comunidades agrícolas y urbanas que dependen del recurso hídrico, al tiempo que se reconoce el impacto de las condiciones climáticas extremas que han reducido la disponibilidad de agua en la región.


Como parte de esta alianza, México se comprometió a avanzar en la liberación gradual de volúmenes pendientes, mientras que Estados Unidos aceptó mantener el diálogo abierto para construir soluciones de largo plazo que contemplen la gestión sustentable del agua y la modernización de infraestructura.


El Tratado de Aguas de 1944 ha sido por décadas el marco que regula la distribución del agua de los ríos fronterizos, sin embargo, la escasez hídrica ha puesto a prueba su aplicación, obligando a ambos gobiernos a reforzar la cooperación binacional.
Con este acuerdo, México y Estados Unidos buscan reducir tensiones políticas y comerciales, y sentar las bases para una estrategia conjunta frente a los retos que impone el cambio climático en la región fronteriza.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

tratado_aborda_delimitacio_derechos_pai_c85dca472e
México y EUA acuerdan fortalecer el Tratado de Aguas de 1944
Whats_App_Image_2025_12_10_at_1_40_13_AM_c68daf874e
No hay agua para más entregas a EUA: Consejo de Cuenca
Whats_App_Image_2025_12_08_at_6_41_55_PM_877765bb3c
Fuerzas de Seguridad y Fiscalía General unen esfuerzos con CANACO
publicidad

Últimas Noticias

AP_25347649735439_929039f1d4
Ejército de Myanmar admite ataque aéreo a hospital
EH_UNA_FOTO_2025_12_13_T132036_039_ac311932ad
Israel dice haber abatido a alto comandante de Hamás en Gaza
G8_E_Ilxn_Ws_AU_Ed_Qq_3790a2291a
Más de 35 mil animan a Tigres en entrenamiento antes de la final
publicidad

Más Vistas

cierra_consulado_eua_monterrey_84125056da
Suspende actividades Consulado de EUA en Monterrey
hiyab_71853d6ff7
SCJN aprueba uso de hiyab en fotografía del Pasaporte
EH_FOTO_VERTICAL_2_3d2666dd8f
Seguros Axa saca de cobertura a Hospital Ángeles por mala praxis
publicidad
×