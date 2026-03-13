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Internacional

Llega tercer cargamento con ayuda humanitaria desde México a Cuba

Un nuevo cargamento de ayuda humanitaria enviado por México llegó este viernes a La Habana, informó el embajador de Cuba

  • 13
  • Marzo
    2026

Un nuevo cargamento de ayuda humanitaria enviado por México llegó este viernes a La Habana, informó el embajador de Cuba en territorio mexicano, Eugenio Martínez Enríquez.

El diplomático detalló que la ayuda arribó a bordo de buques de la Armada de México y forma parte de un nuevo envío con alimentos, medicamentos, productos de higiene y otros artículos de primera necesidad destinados a la población cubana.

“Arribaron hoy a La Habana, Cuba, barcos de la Marina con ayuda del gobierno y el pueblo de México”, escribió el embajador en sus redes sociales.

Tercer envío de apoyo humanitario

Este cargamento corresponde al tercer envío de asistencia humanitaria realizado por México hacia la isla en las últimas semanas.

Previamente, dos embarcaciones de la Armada mexicana ya habían transportado suministros donados por el gobierno y el pueblo mexicano para ayudar a enfrentar la situación económica y energética que atraviesa Cuba.

Los envíos forman parte de la cooperación bilateral entre ambos países en medio de la actual crisis que afecta el abastecimiento de combustible y otros recursos básicos en la isla.

El embajador también destacó que el presidente cubano, Miguel Díaz-Canel, expresó públicamente su reconocimiento a México por el apoyo brindado.

Según el diplomático, el mandatario destacó especialmente el respaldo de la presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, durante la actual coyuntura que enfrenta el país caribeño.

“Hace apenas unos minutos el presidente de Cuba reconoció a México como el país que se ha destacado por apoyar a Cuba en actuales circunstancias”, señaló Martínez Enríquez.

Contexto de la crisis

De acuerdo con autoridades cubanas, México se ha convertido en el principal país que ha enviado ayuda a la isla durante la actual crisis, marcada por dificultades para recibir petróleo y otros combustibles.

El gobierno cubano atribuye parte de estas complicaciones a las restricciones impuestas por Estados Unidos dentro del embargo económico que mantiene sobre la isla.


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