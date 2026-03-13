Cuba confirma conversaciones con EUA para aliviar tensiones

El Gobierno de Cuba reconoció que en fechas recientes funcionarios de la isla han mantenido conversaciones con representantes de Estados Unidos, con el objetivo de abrir un canal de diálogo sobre las diferencias políticas entre ambos países.

El anuncio fue difundido por el Partido Comunista de Cuba, que señaló que los contactos se realizaron bajo la conducción del líder histórico Raúl Castro y del presidente cubano Miguel Díaz‑Canel.

🇨🇺| Para crear espacios de entendimiento y cooperación, funcionarios cubanos han sostenido recientemente conversaciones con representantes del gobierno de los Estados Unidos, informó el Presidente @DiazCanelB.



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Buscan explorar soluciones mediante el diálogo

En un mensaje grabado, Díaz-Canel explicó que las conversaciones con Washington se enfocaron en identificar los principales problemas entre ambas naciones y evaluar posibles soluciones.

“Cuba ha sostenido conversaciones con representantes del Gobierno de Estados Unidos orientadas a buscar soluciones por la vía del diálogo a las diferencias entre ambos gobiernos”, afirmó el mandatario.

Según explicó, en esta primera etapa las reuniones buscan analizar los temas prioritarios y conocer la disposición de ambas partes para avanzar hacia acuerdos concretos.

Cooperación y seguridad regional en la agenda

El presidente cubano indicó que otro de los objetivos del acercamiento es detectar áreas donde ambos países puedan colaborar.

Entre los temas mencionados se encuentran la cooperación para enfrentar amenazas comunes y la posibilidad de contribuir a la estabilidad en América Latina y el Caribe.

“Se pretende identificar áreas de cooperación para enfrentar amenazas y garantizar la paz y seguridad de ambas naciones y de la región”, explicó Díaz-Canel.

No obstante, el mandatario dejó claro que todavía existe una distancia considerable para alcanzar acuerdos formales.

Cuba exige respeto a su soberanía

Durante los intercambios, La Habana también planteó que cualquier diálogo deberá realizarse bajo principios de igualdad entre ambos gobiernos.

“Nuestra voluntad es que estos intercambios se desarrollen sobre bases de igualdad y respeto a los sistemas políticos de ambos estados”, subrayó el presidente cubano.

El tema resulta especialmente sensible para las relaciones bilaterales, marcadas por décadas de tensiones políticas y económicas.

Cabe señalar que en los últimos meses, Estados Unidos, bajo la administración del presidente Donald Trump, ha intensificado la presión sobre la isla, particularmente mediante restricciones a las importaciones de petróleo.

Además, la economía cubana depende en gran medida del crudo importado, ya que su producción interna cubre apenas una parte de la demanda energética.

Por su parte, Trump había mencionado en semanas recientes que existían contactos entre ambos gobiernos, algo que La Habana había negado anteriormente, aunque dejó de hacerlo en los últimos días.

El anuncio de las conversaciones ocurre poco después de que el Gobierno cubano informara sobre la excarcelación de 51 presos, una decisión que se produjo tras contactos con El Vaticano.

Aunque el comunicado oficial sobre esa medida no mencionó a Estados Unidos, el gesto fue interpretado por analistas como parte de un contexto de movimientos diplomáticos en torno a la relación entre ambos países.

Por ahora, las autoridades cubanas insisten en que el proceso de diálogo se mantiene en una etapa inicial y que cualquier avance requerirá negociaciones prolongadas entre las dos naciones.

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