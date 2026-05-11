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Internacional

Trump confirma que suspenderá impuesto federal a gasolina

El presidente de EUA anunció una pausa temporal al gravamen federal sobre combustibles para aliviar el alza de precios provocada por la crisis energética global

  • 11
  • Mayo
    2026

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, confirmó este lunes que su administración suspenderá de manera temporal el impuesto federal a la gasolina como respuesta al fuerte aumento en los precios de los combustibles, impulsado por la crisis internacional derivada de la guerra entre Washington, Israel e Irán.

En entrevista telefónica con CBS, Trump aseguró que la medida permanecerá vigente hasta que los costos de los hidrocarburos disminuyan.

“Vamos a eliminar el impuesto a la gasolina por un periodo de tiempo, y cuando baje el precio, permitiremos que se reintroduzca gradualmente”, declaró, sin precisar aún fechas concretas para su entrada en vigor o duración.

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Medida para aliviar presión sobre consumidores

La suspensión busca reducir el costo en las estaciones de servicio para millones de estadounidenses que enfrentan una nueva presión económica por el encarecimiento energético.

Actualmente, el impuesto federal incluye:

  • 18.3 centavos por galón para gasolina
  • 24.3 centavos por galón para diésel
  • 0.1 centavos por galón para el fondo de tanques subterráneos con fugas

Aunque el recorte no elimina el precio base del combustible, sí podría representar un alivio inmediato para consumidores golpeados por inflación y costos récord.

Crisis en Ormuz dispara precios mundiales

El detonante principal del encarecimiento fue la interrupción del tránsito marítimo por el estrecho de Ormuz, luego de que Irán bloqueara esta ruta estratégica como represalia por el conflicto militar.

Por ese corredor circulaba cerca del 20% del petróleo mundial, por lo que su cierre parcial generó incertidumbre en mercados, interrupciones logísticas y un repunte global de precios.

Según datos de la Agencia Internacional de la Energía, el conflicto ya provocó una pérdida de suministro de 14 millones de barriles diarios.

De acuerdo con la asociación automovilística AAA, el precio promedio nacional de la gasolina en Estados Unidos alcanzó este lunes 4.52 dólares por galón, más de 50% por encima de los niveles registrados antes del inicio de la guerra.

El incremento ha impactado directamente el presupuesto de hogares y empresas, obligando a millones de ciudadanos a modificar hábitos de consumo y transporte.

El secretario de Energía, Chris Wright, adelantó previamente que la administración respaldará cualquier medida destinada a reducir el costo para los consumidores.

Por su parte, Kevin Hassett, economista en jefe de la Casa Blanca, aseguró la semana pasada que el repunte podría revertirse con rapidez gracias al aumento en la producción nacional, luego de que Estados Unidos registrara niveles récord de exportación petrolera en abril.


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