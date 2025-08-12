Cerrar X
Internacional

Maduro agradece respaldo ante recompensa de EUA por su captura

El presidente de Venezuela expresó su agradecimiento por las “demostraciones de solidaridad” en rechazo a las declaraciones de la fiscal general de EUA

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, expresó su agradecimiento por las “demostraciones de solidaridad” en rechazo a las declaraciones de la fiscal general de Estados Unidos, Pam Bondi, quien lo acusó de ser uno de los mayores narcotraficantes del mundo y anunció una recompensa de 50 millones de dólares por información que conduzca a su arresto.

“Quiero agradecer esas demostraciones hermosas de solidaridad, de compañía, de unión nacional, de fusión perfecta y alegre, popular-militar-policial, que se han dado a lo largo y ancho de todo el país”, dijo el mandatario durante su programa semanal transmitido por Venezolana de Televisión (VTV).

Maduro también destacó el respaldo de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana y de los cuerpos policiales, a quienes agradeció por “poner su armamento al servicio de la causa de la paz” y defender la soberanía del país.

Ese mismo día, cientos de simpatizantes chavistas se movilizaron en Caracas y en varias regiones del país para respaldar al presidente y rechazar lo que calificaron como “amenazas estúpidas” de Estados Unidos.

A la manifestación asistieron autoridades como la vicepresidenta ejecutiva, Delcy Rodríguez; el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez; y la alcaldesa de Caracas, Carmen Meléndez, junto con trabajadores del sector público y grupos de motorizados.

En los últimos días, instituciones como el Parlamento, el Consejo Nacional Electoral, el Tribunal Supremo de Justicia, la Fiscalía y la Policía Nacional Bolivariana, todas controladas por el oficialismo, han condenado la recompensa anunciada por Estados Unidos, que duplica la ofrecida en enero.

La fiscal general estadounidense calificó la medida como “histórica” y señaló a Maduro no solo por presuntos delitos de narcotráfico, sino también como una amenaza para la seguridad de Estados Unidos.


