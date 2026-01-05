Nicolás Maduro se declara no culpable de cargos en su contra

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, se declaró no culpable de los cargos en su contra durante su primera audiencia ante una corte federal de Manhattan, Nueva York.

El acto judicial se llevó a cabo la mañana de este lunes en el Tribunal Federal Daniel Patrick Moynihan.

La comparecencia inició alrededor de las 11:30 horas, bajo la supervisión del juez federal de distrito Alvin K. Hellerstein, quien ya había sido asignado al caso presentado contra Maduro desde 2020.

Durante su intervención, Maduro afirmó que fue capturado en Caracas el pasado 3 de enero tras una intervención militar de Estados Unidos, por lo que aseguró considerarse un prisionero de guerra.

“Soy Nicolás Maduro Moros, presidente constitucional del Estado Bolivariano de Venezuela. Fui secuestrado por una intervención militar de los Estados Unidos”, declaró ante el juez, antes de rechazar formalmente su culpabilidad.

El mandatario dijo no estar plenamente informado de todos sus derechos y solicitó la visita del cónsul de Venezuela.

Cilia Flores también rechaza los cargos

Junto a Maduro compareció su esposa, Cilia Flores, quien igualmente se declaró no culpable de los cargos en su contra y se identificó como la primera dama de Venezuela.

“No soy culpable, soy completamente inocente”, expresó Flores ante la corte.

El abogado estadounidense Matthew Lee informó a través de la red social X que tanto Maduro como Flores fueron escoltados por alguaciles estadounidenses, cada uno acompañado por su respectivo abogado, antes de ingresar a la sala.

Durante la audiencia, la defensa de Maduro señaló la existencia de problemas médicos que deben ser atendidos, mientras que el abogado de Flores mencionó que su representada presenta algunos rasguños que requieren revisión médica.

Cargos y proceso legal

Maduro enfrenta cuatro cargos, entre ellos conspiración por narcoterrorismo, tráfico de cocaína y posesión de ametralladoras e instrumentos destructivos.

Al ser cuestionado directamente sobre estas acusaciones, reiteró su postura.

“Soy inocente, soy un hombre decente y todavía soy presidente de mi país”, afirmó el mandatario venezolano ante la corte.

Próxima audiencia y traslado

El juez fijó la siguiente audiencia para el próximo 17 de marzo, fecha en la que continuará el proceso legal en Manhattan.

Tras la comparecencia, ambos regresaron a la prisión federal Metropolitana de Brooklyn, donde permanecen bajo custodia.

