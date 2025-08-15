Magnate de EUA en libertad condicional por donaciones ilegales

Un magnate inmobiliario de Brooklyn fue sentenciado este viernes a un año de libertad condicional por trabajar con un funcionario del gobierno turco para canalizar contribuciones ilegales de campaña al alcalde de la ciudad de Nueva York, Eric Adams, resolviendo el primero de dos casos federales relacionados tras el retiro de los cargos penales contra el regidor.

Erden Arkan, de 76 años, le dijo al juez federal de Manhattan, Dale Ho, que lamentaba sus “malos juicios” al participar en el esquema de donantes ficticios, que ayudó a Adams a obtener fraudulentamente dinero público para su candidatura a la alcaldía en 2021, bajo el programa de fondos de contrapartida de la ciudad.

Al imponer la sentencia, Ho citó la edad de Arkan y su falta de antecedentes penales, diciéndole al empresario nacido en Turquía que su historia de éxito como inmigrante “ejemplifica el sueño estadounidense”.

“Espero que no deje que este único error lo defina”, le dijo al empresario.

Arkan se enfrentó hasta seis meses de prisión según las pautas de sentencia federal, pero los fiscales y el agente de libertad condicional federal acordaron que no se justificaba que pasara tiempo en prisión. Además de la libertad condicional, también deberá pagar una multa de 9.500 dólares y 18.000 dólares en restitución.

Arkan fue declarado culpable en enero de un cargo de conspiración ante el tribunal federal de Manhattan. Semanas después, el Departamento de Justicia del presidente Donald Trump presionó a los fiscales para que retiraran su acusación contra Adams, logrando finalmente que se desestimara.

El viernes, en el tribunal, el abogado de Arkan, Jonathan Rosen, criticó al gobierno por continuar con su caso después de que se desestimaron los cargos contra el alcalde.

"Para decirlo suavemente, este es un caso muy inusual. De hecho, no tiene precedentes", argumentó el letrado.

En febrero, la dirección del Departamento de Justicia ordenó a los fiscales federales de Manhattan que retiraran el caso de Adams, argumentando que obstaculizaba la capacidad del alcalde demócrata para colaborar en la aplicación estricta de las medidas contra la inmigración ilegal del gobierno republicano.

Ho, quien también supervisó el caso del alcalde, desestimó sus cargos en abril. En una opinión escrita, estuvo de acuerdo en que era el único resultado práctico, pero también criticó lo que, en su opinión, era la “preocupante” justificación del gobierno para querer que se retiraran los cargos.

Aunque Adams fue exonerado, los fiscales siguieron adelante con los casos relacionados contra Arkan y un exsistente del alcalde, Mohamed Bahi.

Bahi, quien se ofreció como enlace principal del Ayuntamiento con la comunidad musulmana, se declaró culpable el martes de solicitar donaciones ficticias para la campaña de Adams a empleados de otra empresa de construcción de Brooklyn en un evento de recaudación de fondos en diciembre de 2020.

Arkan reconoció en enero, en su declaración de culpabilidad, que violó la ley a sabiendas al reembolsar a los empleados de su empresa de construcción por sus donaciones a la campaña de Adams.

En breves comentarios hechos el viernes, se disculpó con los contribuyentes de la ciudad que financian el programa de fondos de contrapartida, diciéndole a Ho: "Amo esta ciudad. Dediqué mi vida a mejorarla. Me duele haberla dañado".

Según la fiscalía, Adams solicitó personalmente donaciones a Arkan ya un funcionario consular turco en una cena realizada en abril de 2021. Al mes siguiente, el empresario organizó un evento de recaudación de fondos en la sede de KSK, su empresa de construcción, en el que 10 empleados donaron entre 1.200 y 1.500 dólares a la campaña. Luego fueron reembolsados por Arkan, convirtiéndolas en donaciones ficticias ilegales.

Adams utilizó esos fondos para obtener fraudulentamente dinero público en virtud del programa de fondos de contrapartida de la ciudad, que proporciona una generosa compensación para donaciones de bajo monto, alegan los fiscales.

Los vínculos que Arkan, un conocido de la comunidad turca de Nueva York, tenía con Adams surgieron por primera vez en noviembre de 2023 después de que los investigadores federales registraron la casa del empresario, junto con la vivienda del principal recaudador de fondos del alcalde y su enlace con la comunidad turca.

Adams se declaró inocente de soborno y otros cargos después de que, en 2024, se le acusara de aceptar contribuciones ilegales de campaña y descuentos en viajes por parte de un funcionario turco y otras personas, y devolver los favores, entre otras cosas, ayudando a Turquía a abrir un edificio diplomático sin pasar las inspecciones de incendios.

En una audiencia efectuada el 19 de febrero que precipitó la desestimación de su caso, Adams le dijo a Ho: “No he cometido ningún crimen”. El alcalde y ex capitán de policía que ocupa su primer mandato, se saltó las elecciones primarias demócratas de junio y actualmente se postula para la reelección como independiente.

