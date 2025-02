Marines ampliarán centro de detención migrante en Guantánamo

Un contingente de marines estadounidenses ha llegado este domingo a la base naval de Guantánamo en medio de los preparativos de la administración del presidente Donald Trump para utilizar la instalación como centro de detención de migrantes.

Por su parte, el Departamento de Defensa informó que marines asignados al primer batallón del 6.º Regimiento de la Marina arribaron a la base con el objetivo de "prepararse para ampliar" el centro de detención de migrantes.

El viernes el organismo aseguró que 111 soldados de la 206.ª Compañia de Policía Militar de la Guardia Nacional de Nueva York habían partido una semana antes hacia Guantánamo para "ayudar a proteger" el centro de operaciones.

En una entrevista para el programa 'Meet the Press', de NBC News, esta jornada, la secretaria del Departamento de Seguridad Nacional estadounidense, Kristi Noem, declaró que "se respetarán las garantías procesales" de las personas retenidas Guantánamo, y que disponer de instalaciones allí "será una ventaja" para su país.

Noem aseveró que el objetivo es acoger en Guantánamo "a lo peor de lo peor" de los migrantes.

Marines assigned to 1st Battalion, 6th Marine Regiment, @2dMarDiv, have arrived in Guantanamo Bay, Cuba, to prepare to expand the Migrant Operations Center at Naval Station Guantanamo Bay.@Southcom | @USMC pic.twitter.com/Ukw5DOSfZz