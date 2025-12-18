Podcast
Reporte Ciudadano Iniciar Sesión
Cerrar X
Whats_App_Image_2025_12_18_at_2_28_11_PM_c6137b274e
Tamaulipas

Cruz Roja anuncia operativo en carreteras de Reynosa

El Operativo Paisano busca reforzar la vigilancia y la presencia de personal en carreteras que conectan con Monterrey, Matamoros, San Fernando y otros puntos

  • 18
  • Diciembre
    2025

La Cruz Roja Mexicana, delegación Reynosa, anunció la puesta en marcha del Operativo Paisano, con el objetivo de reforzar la vigilancia y la presencia de personal en las principales carreteras que conectan a la ciudad con Monterrey, Matamoros, San Fernando y otros puntos de la región, ante el incremento del flujo vehicular durante la temporada decembrina.

De acuerdo con la institución, este despliegue responde a la alta afluencia de paisanos transmigrantes que ingresan al país para dirigirse a sus lugares de origen y reunirse con sus familias, lo que incrementa la demanda de servicios de auxilio en las vías de comunicación.

Al respecto, el vocero de la Cruz Roja en Reynosa, Julián Barajas, explicó que el operativo contempla una vigilancia permanente en las carreteras y una mayor atención a la movilidad de los connacionales.

“Este operativo consiste, número uno, en mantener vigilancia en las carreteras que nos comunican con otras ciudades como Monterrey, Matamoros y San Fernando, y también estar al pendiente de la gran afluencia de paisanos transmigrantes que cruzan al lado mexicano para ir a su pueblo natal donde está su familia”, señaló.

Como parte de las acciones, se activó un mayor número de voluntarios y paramédicos, además de poner a disposición las unidades de emergencia necesarias para atender cualquier eventualidad que pudiera presentarse durante el periodo vacacional.

“Vamos a activar un poco más de voluntarios, paramédicos y poner a disposición las unidades de emergencia que sean necesarias para cubrir todas las emergencias que puedan surgir”, añadió el vocero.

Barajas destacó que el operativo se desarrolla en coordinación con autoridades municipales, así como con Protección Civil local y regional, con el propósito de brindar atención oportuna y cubrir el mayor número de servicios posibles.

“Estamos trabajando en colaboración con las autoridades municipales y con Protección Civil local y regional, tratando de atender todos los servicios que se puedan”, indicó.

Finalmente, la Cruz Roja hizo un llamado a las familias que transitan por carretera a manejar con precaución, respetar los límites de velocidad y mantener vigilancia constante sobre los menores de edad, para prevenir accidentes. Asimismo, recordó que sus instalaciones, ubicadas frente a las oficinas de Seguridad Pública, se mantienen abiertas con personal reforzado para atender a la población durante el Operativo Paisano.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

EH_UNA_FOTO_2025_12_18_T170458_597_5286e492b6
Recuperan vehículo robado sobre carretera Reynosa–Monterrey
073b15b5_b56d_4d0d_befe_0166119ae79d_02714391f4
Alertan por cambios bruscos de temperatura en Reynos
73a5107c_b179_4ddd_979e_ed659856a23c_aced85fa7b
Nacimiento de trillizas llena de alegría a familia de Reynosa
publicidad

Últimas Noticias

finanzas_petroleo_dc22076c6d
Envía México 80,000 barriles de combustible a Cuba como apoyo
Quien_era_Vivian_Polania_Jueza_hallada_muerta_junto_a_su_bebe_008a14a626
¿Quién era Vivian Polanía? Jueza hallada muerta junto a su bebé
G7_Sx_ee_Wk_AACX_5_P_f7a359af14
Se suma Héctor Moreno al Juego de Leyendas tras retiro
publicidad

Más Vistas

coahuila_mujer_abandonada_cf10e7bd0a
Localizan a adulta mayor abandonada en carretera a Playa Bagdad
Entregan_a_La_Manchas_perrita_maratonista_para_su_adopcion_a64fdbf339
Entregan a 'La Manchas', perrita maratonista, para su adopción
rob_reiner_esposa_muerte_626484c2b9
Revelan causa oficial de muerte de Rob Reiner y su esposa
publicidad
×