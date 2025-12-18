Cruz Roja anuncia operativo en carreteras de Reynosa

La Cruz Roja Mexicana, delegación Reynosa, anunció la puesta en marcha del Operativo Paisano, con el objetivo de reforzar la vigilancia y la presencia de personal en las principales carreteras que conectan a la ciudad con Monterrey, Matamoros, San Fernando y otros puntos de la región, ante el incremento del flujo vehicular durante la temporada decembrina.

De acuerdo con la institución, este despliegue responde a la alta afluencia de paisanos transmigrantes que ingresan al país para dirigirse a sus lugares de origen y reunirse con sus familias, lo que incrementa la demanda de servicios de auxilio en las vías de comunicación.

Al respecto, el vocero de la Cruz Roja en Reynosa, Julián Barajas, explicó que el operativo contempla una vigilancia permanente en las carreteras y una mayor atención a la movilidad de los connacionales.

“Este operativo consiste, número uno, en mantener vigilancia en las carreteras que nos comunican con otras ciudades como Monterrey, Matamoros y San Fernando, y también estar al pendiente de la gran afluencia de paisanos transmigrantes que cruzan al lado mexicano para ir a su pueblo natal donde está su familia”, señaló.

Como parte de las acciones, se activó un mayor número de voluntarios y paramédicos, además de poner a disposición las unidades de emergencia necesarias para atender cualquier eventualidad que pudiera presentarse durante el periodo vacacional.

“Vamos a activar un poco más de voluntarios, paramédicos y poner a disposición las unidades de emergencia que sean necesarias para cubrir todas las emergencias que puedan surgir”, añadió el vocero.

Barajas destacó que el operativo se desarrolla en coordinación con autoridades municipales, así como con Protección Civil local y regional, con el propósito de brindar atención oportuna y cubrir el mayor número de servicios posibles.

“Estamos trabajando en colaboración con las autoridades municipales y con Protección Civil local y regional, tratando de atender todos los servicios que se puedan”, indicó.

Finalmente, la Cruz Roja hizo un llamado a las familias que transitan por carretera a manejar con precaución, respetar los límites de velocidad y mantener vigilancia constante sobre los menores de edad, para prevenir accidentes. Asimismo, recordó que sus instalaciones, ubicadas frente a las oficinas de Seguridad Pública, se mantienen abiertas con personal reforzado para atender a la población durante el Operativo Paisano.

