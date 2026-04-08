Aparece nueva mancha de hidrocarburo en playa Bagdad
Especialistas advierten que este tipo de contaminación representa un riesgo significativo para la fauna, los ecosistemas marinos y la salud ambiental regional
- 08
-
Abril
2026
Durante labores de monitoreo y vigilancia realizadas este día, técnicos comunitarios de Conibio Global A.C. localizaron un segundo registro de hidrocarburo en la zona costera de Playa Bagdad, específicamente a unos 17 kilómetros al sur.
De acuerdo con el reporte, se trata de un bloque de hidrocarburo temperizado, con apariencia reciente, que mide aproximadamente 1.20 metros de largo por 1 metro de ancho, y cuyo peso supera los 100 kilogramos. Con los dos hallazgos se suman más de 300 kilogramos de hidrocarburo encontrados en la playa Bagdad.
Especialistas advierten que este tipo de contaminación representa un riesgo significativo para la fauna, los ecosistemas marinos y la salud ambiental de la región, por lo que se mantendrá la vigilancia constante ante la posible aparición de más residuos en la zona.
Comentarios
Últimas Noticias
Más Vistas