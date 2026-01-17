Podcast
Captura_cf590d3023
Internacional

Milei se suma a la Junta de Paz para Gaza de Trump

Milei anunció que Argentina integrará como miembro fundador la Junta Ejecutiva por la Paz para Gaza, impulsada por Donald Trump

El presidente de Argentina, Javier Milei, anunció este sábado que fue invitado por su par de Estados Unidos, Donald Trump, a integrar la Junta Ejecutiva por la Paz para Gaza, iniciativa destinada a promover una solución duradera al conflicto en la región.

A través de su cuenta oficial en la red social X, el mandatario expresó: “Es un honor para mí haber recibido esta noche la invitación para que la Argentina integre, como miembro fundador, el Board of Peace, una organización creada por el presidente Trump para promover una paz duradera en regiones afectadas por conflictos, empezando por la Franja de Gaza”.

Milei, identificado por su cercanía ideológica con Trump y con el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, remarcó que su gobierno respaldará a los países que combaten al terrorismo.

“Argentina siempre estará del lado de los países que luchan de frente contra el terrorismo, que defienden la vida y la propiedad, y que promueven la paz y la libertad. Es un honor para nosotros acompañarlos en tamaña responsabilidad”, afirmó el jefe de Estado.

La publicación del presidente argentino incluyó imágenes de la carta firmada por Trump con la invitación formal.

En la Junta Ejecutiva ya figuran el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio; el enviado especial para Medio Oriente, Steve Witkoff; Jared Kushner; el ex canciller búlgaro Nickolay Mladenov y el ex primer ministro británico Tony Blair.

El vínculo entre Milei y Trump se fortaleció desde antes del inicio del segundo mandato del líder republicano y se profundizó durante 2025, cuando el Tesoro de Estados Unidos respaldó financieramente a Argentina y Trump expresó públicamente su apoyo al mandatario argentino en el contexto electoral.

El anuncio se produjo tras la confirmación por parte de la Casa Blanca de la segunda etapa del plan de paz para Gaza, que contempla la creación de un Gobierno de tecnócratas palestinos en la Franja y el desarme del grupo islamista Hamás.

Blair y los demás miembros de la Junta serán los encargados de ejecutar y supervisar las decisiones de la comisión presidencial encabezada por Trump para la implementación del plan en el enclave.


