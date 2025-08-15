Cerrar X
Muere Jackie Bezos, madre del fundador de Amazon, a los 78 años

Jackie Bezos, madre de Jeff Bezos, falleció a los 78 años tras una larga batalla contra la demencia con cuerpos de Lewy. Fue la primera inversora de Amazon

  • 15
  • Agosto
    2025

Semanas después de su boda con Lauren Sánchez en Venecia, el fundador de Amazon, Jeff Bezos, anunció el fallecimiento de su madre, Jackie Bezos, a los 78 años, víctima de una prolongada lucha contra la demencia con cuerpos de Lewy.

En un conmovedor mensaje publicado el 14 de agosto, Bezos recordó a su madre como una mujer que dio todo por su familia:

“Se convirtió en madre a los 17 años. No debió de ser fácil, pero lo consiguió. Me amó con ferocidad, incorporó a mi maravilloso padre al equipo unos años más tarde y luego añadió a mi hermana y hermano a su lista de personas a las que amar, proteger y cuidar. Siempre dio mucho más de lo que pidió”, expresó.

Nacida en Washington en 1946 y criada en Albuquerque, Jacklyn Gise Bezos enfrentó la maternidad adolescente en circunstancias adversas.

Logró graduarse de secundaria pese a que no se le permitió recibir su diploma en el escenario y trabajó en un banco para sacar adelante a su hijo.

A los 45 años culminó una licenciatura en Psicología por la Universidad Saint Elizabeth, en Nueva Jersey. Bezos ha relatado cómo su madre asistía a clases cargando libros, pañales y biberones cuando él era bebé.

Su vida cambió cuando se casó con Miguel “Mike” Bezos, inmigrante cubano que adoptó legalmente a Jeff. Con él tuvo dos hijos más, Mark y Christine.

En el año 2000, la pareja fundó la Fundación Bezos, dedicada a becas y programas educativos, donde Jackie se desempeñó como presidenta.

En 1994, confió en la visión de su hijo y aportó $245.000 dólares para su naciente librería en línea, inversión que resultó esencial para el nacimiento de Amazon.

Jackie Bezos deja tres hijos, once nietos y un bisnieto. Su historia es la de una mujer que superó obstáculos, impulsó el sueño empresarial de su hijo y dejó una huella filantrópica que seguirá beneficiando a futuras generaciones.


