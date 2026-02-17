Muere Jesse Jackson, activista y excandidato presidencial de EUA

Jesse L. Jackson, activista de los Derechos Humanos y excandidato presidencial de los Estados Unidos en dos ocasiones, perdió la vida a los 84 años de edad.

Jackson encabezó toda una vida de cruzadas en Estados Unidos y en el extranjero para defender a los grupos vulnerables en temas como el derecho al voto, oportunidades laborales, educación y atención médica. Su trayectoria lo convirtió en una de las figuras más influyentes del movimiento moderno por la justicia social.

¿Quién es Jesse Jackson?

Jesse Louis Jackson nació el 8 de octubre de 1941 en Greenville, Carolina del Sur, hijo de la estudiante de secundaria Helen Burns y de Noah Louis Robinson, un hombre casado que vivía al lado. Posteriormente, fue adoptado por Charles Henry Jackson, quien se casó con su madre.

Después de completar sus estudios en North Carolina A&T en Greensboro, donde fue mariscal de campo a nivel colegial, fue reconocido como un estudiante destacado en sociología y economía, además de presidente del cuerpo estudiantil.

Ante los impedimentos que sufrió durante su vida estudiantil, Jackson se sumergió en el floreciente Movimiento por los Derechos Civiles, en un contexto marcado por la segregación racial y la lucha por la igualdad en Estados Unidos.

Su papel en el movimiento por los Derechos Civiles

Para 1965, se unió a la marcha por el derecho al voto que Martin Luther King Jr. lideró de Selma a Montgomery, Alabama, una de las protestas más emblemáticas en la historia de la lucha contra la discriminación.

King lo envió a Chicago para lanzar la Operación Breadbasket, un esfuerzo de la Conferencia de Liderazgo Cristiano del Sur para presionar a las empresas a contratar trabajadores negros y mejorar las condiciones económicas de la comunidad afroamericana.

Jackson estuvo con King el 4 de abril de 1968, cuando el líder de los derechos civiles fue asesinado en el Motel Lorraine en Memphis, Tennessee. El relato de Jackson sobre el asesinato fue que King murió en sus brazos.

Impulso cultural y liderazgo político

Jackson también impulsó un cambio cultural, sumándose a los llamados de miembros de la NAACP y otros líderes del movimiento a finales de la década de 1980 para identificar a los negros en Estados Unidos como afroestadounidenses, un término que buscaba reforzar la identidad y la herencia cultural.

Su activismo lo llevó a competir por la candidatura presidencial del Partido Demócrata en dos ocasiones, lo que amplió la representación política de las minorías y visibilizó temas como la desigualdad racial y económica.

¿Cuál fue la causa de muerte de Jesse Jackson?

De acuerdo con la agencia AP, el activista sufrió una rara afección cerebral que afectó su capacidad para moverse y hablar. Sin embargo, esto no fue impedimento para continuar con las protestas contra la injusticia racial.

Hasta sus últimos años, Jackson mantuvo su compromiso con la lucha por la justicia social, participando en movilizaciones y pronunciándose sobre temas como el racismo, la pobreza y los derechos humanos.

