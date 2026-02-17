Podcast
iran_misiles_eua_96b881b45e
Internacional

Irán lanza misiles en Ormuz en plena negociación nuclear con EUA

Irán disparó misiles en el estrecho de Ormuz durante maniobras navales, al tiempo que inició nuevas negociaciones nucleares con Estados Unidos en Ginebra

Irán lanzó misiles durante ejercicios militares en el estrecho de Ormuz, una de las rutas petroleras más importantes del mundo, justo cuando iniciaron nuevas negociaciones nucleares con Estados Unidos en Ginebra.

De acuerdo con medios iraníes, los proyectiles fueron disparados como parte de maniobras navales con fuego real, alcanzando objetivos en esta vía marítima estratégica por donde circula cerca del 20% del petróleo global.

Maniobras militares en una zona clave para el comercio mundial

Las fuerzas iraníes activaron sus ejercicios en el estrecho de Ormuz, ubicado entre Irán y Omán, considerado un punto crítico para el transporte energético internacional.

La televisión estatal confirmó que algunas zonas del estrecho fueron cerradas temporalmente por motivos de seguridad, en lo que representa una de las acciones más contundentes de Teherán en medio de la creciente presión militar de Washington.

Cabe señalar que las maniobras incluyeron simulaciones operativas y disparos reales, en un mensaje directo sobre la capacidad defensiva del país en caso de un conflicto.

iran-misiles.jpg

Negociaciones nucleares avanzan en medio de la presión militar

Mientras se desarrollaban los ejercicios, delegaciones iraníes y estadounidenses iniciaron una nueva ronda de conversaciones indirectas centradas exclusivamente en el programa nuclear iraní.

El ministro de Exteriores iraní, Abbas Araghchi, afirmó que su país busca un acuerdo “justo”, pero dejó claro que no aceptará imposiciones ni amenazas.

Por su parte, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, reiteró que su gobierno prioriza una solución negociada, aunque mantiene la presión militar en la región como medida de disuasión.

Aumenta la presencia militar estadounidense en Medio Oriente

En paralelo, Washington reforzó su despliegue militar con el envío de buques de guerra y portaviones al Golfo Pérsico, una acción que coincide con el incremento de ejercicios militares iraníes.

Ambos países han elevado el tono en las últimas semanas, aunque mantienen abiertos los canales diplomáticos para evitar una escalada mayor.

Irán condiciona acuerdo a eliminación de sanciones

El gobierno iraní ha reiterado que cualquier pacto deberá incluir el levantamiento de sanciones económicas impuestas por Estados Unidos, mientras insiste en que su programa nuclear tiene fines pacíficos.

 

 

 


