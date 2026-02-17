Podcast
Reporte Ciudadano Iniciar Sesión
Cerrar X
reunion_iran_estados_unidos_f1ee9c5706
Internacional

Irán y Estados Unidos concluyen ronda de negociaciones nucleares

Irán y Estados Unidos concluyeron en Ginebra una nueva ronda de negociaciones indirectas sobre el programa nuclear. Omán actuó como mediador

  • 17
  • Febrero
    2026

Irán y Estados Unidos concluyeron este martes una ronda de negociaciones indirectas en Ginebra, Suiza, tras más de tres horas de intercambios centrados en el programa nuclear iraní y el posible levantamiento de sanciones económicas.

El diálogo se realizó con la mediación del sultanato de Omán, que transmitió los mensajes entre ambas delegaciones.

Delegaciones de alto nivel en el encuentro

La representación iraní estuvo encabezada por el ministro de Exteriores, Abás Araqchí, mientras que la delegación estadounidense fue liderada por el enviado especial de la Casa Blanca, Steve Witkoff, junto con Jared Kushner, asesor cercano del presidente Donald Trump.

De acuerdo con fuentes diplomáticas, el diálogo se enfocó principalmente en aspectos técnicos relacionados con el alivio de sanciones y los compromisos nucleares que Teherán estaría dispuesto a asumir.

El portavoz del Ministerio de Exteriores iraní, Ismail Bagaei, explicó que la presencia de especialistas económicos, jurídicos y técnicos permitió abordar temas clave en profundidad.

Diferencias sobre misiles y presión militar

Aunque Washington ha insistido en incluir el programa de misiles balísticos iraní en las negociaciones, Teherán mantiene su rechazo a discutir ese tema, lo que evidencia la distancia entre ambas posturas.

Mientras se desarrollaban las conversaciones, el líder supremo de Irán, Ali Jameneí, acusó a Estados Unidos de intentar imponer condiciones previas al resultado del diálogo.

En paralelo, Irán anunció el cierre parcial del estrecho de Ormuz, una de las rutas marítimas más importantes para el comercio energético mundial, lo que elevó la tensión en la región.

Omán, pieza clave en el proceso diplomático

Omán volvió a desempeñar un papel central como mediador, facilitando la comunicación indirecta entre ambas partes y permitiendo mantener abierto el canal diplomático.

Desde Washington, Trump afirmó que sigue de cerca el proceso y reiteró su interés en alcanzar un acuerdo que limite el programa nuclear iraní.

Las negociaciones concluyeron sin anuncios concretos, pero ambas partes dejaron abierta la posibilidad de continuar el diálogo en busca de una solución que reduzca las tensiones y evite una escalada mayor en Medio Oriente.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

INFO_7_UNA_FOTO_66_08a08d2f82
Fiscalía de EUA acusa a Maduro de vender pasaportes diplomáticos
iran_rusia_navales_df0d1b959b
Irán y Rusia realizarán maniobras navales en Omán
f1be14e867e83584d8f5eb4043702f267f233bb6_f0637d62c8
Boric pide al Papa intervenir en crisis humanitaria de Cuba
publicidad

Últimas Noticias

denuncia_fraude_justicia_segura_e1de2714f9
Brindan atención a víctimas por fraude de Justicia Segura
EH_DOS_FOTOS_18_a18fb987eb
Residente dirigirá una película sobre Puerto Rico con Bad Bunny
simulacro_sismo_cdmx_edomex_feb26_cf6631e72f
Primer simulacro por sismo 2026 en CDMX y Estado de México
publicidad

Más Vistas

Whats_App_Image_2026_02_16_at_1_49_32_AM_0090e2e4aa
Tres firmas van por AHMSA en su subasta del 27 de febrero
Whats_App_Image_2026_02_17_at_1_01_13_AM_18fcae7c50
Miércoles de Ceniza: origen y significado del ritual católico
samuel_garcia_urge_aeropuerto_monterrey_dd84066649
Urge Samuel García terminar obras del Aeropuerto de Monterrey
publicidad
×