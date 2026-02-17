Irán y Estados Unidos concluyen ronda de negociaciones nucleares

Irán y Estados Unidos concluyeron este martes una ronda de negociaciones indirectas en Ginebra, Suiza, tras más de tres horas de intercambios centrados en el programa nuclear iraní y el posible levantamiento de sanciones económicas.

El diálogo se realizó con la mediación del sultanato de Omán, que transmitió los mensajes entre ambas delegaciones.

Delegaciones de alto nivel en el encuentro

La representación iraní estuvo encabezada por el ministro de Exteriores, Abás Araqchí, mientras que la delegación estadounidense fue liderada por el enviado especial de la Casa Blanca, Steve Witkoff, junto con Jared Kushner, asesor cercano del presidente Donald Trump.

De acuerdo con fuentes diplomáticas, el diálogo se enfocó principalmente en aspectos técnicos relacionados con el alivio de sanciones y los compromisos nucleares que Teherán estaría dispuesto a asumir.

El portavoz del Ministerio de Exteriores iraní, Ismail Bagaei, explicó que la presencia de especialistas económicos, jurídicos y técnicos permitió abordar temas clave en profundidad.

Diferencias sobre misiles y presión militar

Aunque Washington ha insistido en incluir el programa de misiles balísticos iraní en las negociaciones, Teherán mantiene su rechazo a discutir ese tema, lo que evidencia la distancia entre ambas posturas.

Mientras se desarrollaban las conversaciones, el líder supremo de Irán, Ali Jameneí, acusó a Estados Unidos de intentar imponer condiciones previas al resultado del diálogo.

En paralelo, Irán anunció el cierre parcial del estrecho de Ormuz, una de las rutas marítimas más importantes para el comercio energético mundial, lo que elevó la tensión en la región.

Omán, pieza clave en el proceso diplomático

Omán volvió a desempeñar un papel central como mediador, facilitando la comunicación indirecta entre ambas partes y permitiendo mantener abierto el canal diplomático.

Desde Washington, Trump afirmó que sigue de cerca el proceso y reiteró su interés en alcanzar un acuerdo que limite el programa nuclear iraní.

Las negociaciones concluyeron sin anuncios concretos, pero ambas partes dejaron abierta la posibilidad de continuar el diálogo en busca de una solución que reduzca las tensiones y evite una escalada mayor en Medio Oriente.

