Mujer tatúa a su hijo de 6 meses y causa polémica

Cada quien es libre de decidir si tener tatuajes o no, pero ¿qué pasa cuando todavía no puedes decidir por ti mismo? En este sentido, el caso de un niño de 6 meses que fue tatuado por su mamá ha generado polémica en redes sociales.

Fue la diseñadora de moda llamada Shamekia Morris quien pensó que sería buena idea que su hijo tuviera tatuajes, pero no sólo uno o dos, sino que la mujer llenó su cuerpo de diseños.

Ahora el niño tiene tatuajes en los brazos, piernas, espalda y hasta el abdomen, lo cual la diseñadora presume en una cuenta de Instagram que hizo especialmente para él.

Los usuarios comenzaron a criticar a Morris por causarle dolor a su hijo y porque consideran que el tatuarse es una decisión que debería de tomar cuando sea mayor.

Lo que muchas personas no notaron, es que en realidad los tatuajes del bebé Treylin son temporales, por lo que no causaron ningún dolor al pequeño, según asegura su madre.

“La reacción ha sido horrible. Me hieren los sentimientos porque sé que no soy una mala madre y me llaman todo tipo de nombres. Es una locura”, expresó la mamá.