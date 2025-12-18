Anuncia EUA venta de armas a Taiwán por US$11,000 millones

La administración del presidente Donald Trump anunció un paquete masivo de venta de armamento a Taiwán valuado en más de $11 mil millones de dólares, el más grande aprobado hasta ahora para la isla.

La decisión, informada por el Departamento de Estado, incluye ocho acuerdos distintos y supera ampliamente las ventas realizadas durante el gobierno de Joe Biden, que ascendieron a $8 mil 400 millones de dólares.

Misiles, artillería y drones

El paquete contempla 82 sistemas de artillería HIMARS y 420 misiles tácticos ATACMS, similares a los usados por Ucrania en la guerra contra Rusia.

Solo este rubro representa más de $4 mil millones de dólares.

A ello se suman 60 obuses autopropulsados con equipo asociado por otros 4 mil millones, además de drones valuados en más de mil millones de dólares, misiles Javelin y TOW, software militar, refacciones para helicópteros y kits de modernización para misiles Harpoon.

Washington justifica la venta

En comunicados separados, el Departamento de Estado aseguró que las ventas buscan fortalecer la capacidad defensiva de Taiwán y preservar la estabilidad regional.

“Las ventas propuestas ayudan a mantener el equilibrio militar y la seguridad en la región”, señaló la dependencia, al subrayar que Estados Unidos está obligado por ley a apoyar la autodefensa de la isla.

China reacciona con dureza

Por su parte el Ministerio de Exteriores chino acusó a Estados Unidos de violar acuerdos diplomáticos y de atentar contra su soberanía.

“El uso de Taiwán para contener a China no tendrá éxito y solo empuja a la región hacia una confrontación peligrosa”, advirtió el portavoz Guo Jiakun, quien calificó a la isla como un “polvorín” alimentado por la venta de armas.

Taiwán agradece y refuerza su defensa

Desde Taipéi, el Ministerio de Defensa agradeció el respaldo estadounidense y afirmó que el armamento permitirá mantener “una disuasión efectiva” frente a posibles amenazas.

Por otra parte, el gobierno taiwanés también reiteró su compromiso de elevar el gasto militar al 3.3% del PIB en 2026 y llegar al 5% en 2030, como parte de una estrategia de largo plazo que incluye el desarrollo del sistema de defensa aérea conocido como “Taiwan Dome”.

Comentarios