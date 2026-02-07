Donald Trump rechaza disculparse por video racista

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó que no pedirá disculpas por la publicación de un video en su cuenta oficial de Truth Social en el que el expresidente Barack Obama y la exprimera dama Michelle Obama fueron representados como simios.

El audiovisual fue retirado posteriormente de la plataforma tras recibir fuertes críticas por su contenido considerado racista.

A bordo del Air Force One rumbo a Florida, un periodista cuestionó a Trump sobre si su Administración ofrecería una disculpa.

“No, no cometí ningún error”, respondió el mandatario.

Trump también aseguró que no despedirá a la persona que elaboró el video y sostuvo que no lo vio completo, sino que únicamente “se lo dio a la gente” para que lo publicaran.

El fragmento polémico aparece al final del video, acompañado de la canción The Lion Sleeps Tonight, y muestra al matrimonio Obama caricaturizado como chimpancés en una selva.

Narrativa electoral y demandas judiciales

El contenido forma parte de un montaje que alude a la teoría, desmentida en tribunales, sobre una supuesta manipulación de las máquinas de Dominion Voting Systems en las elecciones presidenciales de 2020, en las que el demócrata Joe Biden resultó vencedor.

Dominion ganó diversas demandas contra medios que difundieron esa narrativa, demostrando en cortes que las acusaciones eran falsas.

La eliminación del video representó un gesto poco habitual por parte de Trump, especialmente después de que la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, calificara la polémica como “indignación fingida”.

“Se trata de un video viral de internet que representa al presidente Trump como el Rey de la Selva y a los demócratas como personajes de El Rey León”, indicó Leavitt en un comunicado previo a que se retirara la publicación.

El material generó críticas incluso dentro del Partido Republicano. El senador Tim Scott, de Carolina del Sur, escribió en X:

“Estoy rezando porque sea falso, porque es lo más racista que he visto salir de la Casa Blanca. El presidente debería eliminarlo”.

