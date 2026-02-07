Podcast
Reporte Ciudadano Iniciar Sesión
Cerrar X
Protestas_Italia_8d68367fb4
Internacional

Policía italiana reprime protestas durante Juegos Olímpicos

Lo que comenzó como una marcha pacífica de aproximadamente 10,000 personas, incluyendo familias y estudiantes, terminó con escaramuzas violentas

  • 07
  • Febrero
    2026

Una jornada de movilizaciones contra el impacto ambiental y la presencia de agentes estadounidenses en los Juegos Olímpicos de Invierno derivó este sábado en enfrentamientos entre la policía italiana y un grupo de manifestantes radicales.

Las autoridades se vieron obligadas a utilizar gases lacrimógenos y cañones de agua para repeler a decenas de individuos que lanzaron petardos e intentaron acceder a una autopista cercana al estadio de hockey sobre hielo de Santagiulia.

El contraste de la jornada

Lo que comenzó como una marcha pacífica de aproximadamente 10,000 personas, incluyendo familias, estudiantes y grupos artísticos, terminó con escaramuzas violentas una vez que el grueso de la multitud se había dispersado.

Protestas Italia

Los asistentes portaban árboles de cartón en representación de los ejemplares talados para la construcción de la pista de bobsleigh en Cortina.

El incidente violento: Un grupo de manifestantes enmascarados detonó bombas de humo y petardos en un puente cercano a la Villa Olímpica, donde se hospedan unos 1,500 atletas.

Tensión por la presencia de agentes de EE. UU.

Uno de los principales focos de indignación fue la presencia de agentes de Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) de EE. UU. en suelo italiano. Aunque el gobierno aclaró que se trata de la unidad de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI), enfocada en delitos transfronterizos y seguridad de delegaciones, los manifestantes expresaron su rechazo con consignas y pancartas.

Protestas Italia

La movilización coincidió con la visita del Vicepresidente de EE. UU., JD Vance, quien encabezó la delegación estadounidense en la ceremonia de apertura. Mientras ocurrían los disturbios, Vance se encontraba visitando "La Última Cena" de Leonardo da Vinci en el centro de la ciudad, lejos de las zonas de conflicto.

Demandas ambientales y económicas

Bajo el lema del "Comité Olímpico Insostenible", los activistas denunciaron lo que consideran un desastre ecológico y financiero.

"Evadieron las leyes que normalmente se necesitan para proyectos de infraestructura de gran envergadura, citando la urgencia de los Juegos", afirmó Guido Maffioli, manifestante preocupado por que la deuda de la organización privada termine recayendo en los contribuyentes italianos.

A pesar de los cierres de carreteras y la fuerte presencia policial, no se reportaron interrupciones en el traslado de los atletas a sus respectivas competencias en las afueras de Milán. Las autoridades mantienen un despliegue de seguridad reforzado en los puntos críticos de las sedes olímpicas.

Protestas Italia


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

jesus_angulo_entrenamiento_2026_83cff8986d
Llega Santos al Universitario con una década sin vencer a Tigres
Whats_App_Image_2026_02_04_at_6_59_20_PM_2_77129d9bed
Persisten daños ambientales por derrame de petróleo en Altamira
arresto_policias_mineapolis_ICE_374958a6c6
Arrestan a manifestantes anti ICE en aeropuerto de Mineápolis
publicidad

Últimas Noticias

curiosidades_super_bowl_6e8b001ed8
Estas son algunas curiosidades sobre el Super Bowl
reciben_casas_bienestar_sheinbaum_68e06a3fbc
Entregan casas del Bienestar en Juárez por visita de Presidenta
ong_lista_expresos_venezuela_4802328c4b
ONG critica a Venezuela por no revelar lista de excarcelados
publicidad

Más Vistas

nacional_sheinbaum_90fe8a3346
Sheinbaum llegará este fin de semana a García y Juárez
nl_presa_leon_mp4_b87adb8254
Presa León es segura y no tiene grietas: Conagua
IMG_7560_c0126c225e
Destruye municipio mobiliario por rickettsia en Ramos Arizpe
publicidad
×