Policía italiana reprime protestas durante Juegos Olímpicos

Una jornada de movilizaciones contra el impacto ambiental y la presencia de agentes estadounidenses en los Juegos Olímpicos de Invierno derivó este sábado en enfrentamientos entre la policía italiana y un grupo de manifestantes radicales.

Las autoridades se vieron obligadas a utilizar gases lacrimógenos y cañones de agua para repeler a decenas de individuos que lanzaron petardos e intentaron acceder a una autopista cercana al estadio de hockey sobre hielo de Santagiulia.

El contraste de la jornada

Lo que comenzó como una marcha pacífica de aproximadamente 10,000 personas, incluyendo familias, estudiantes y grupos artísticos, terminó con escaramuzas violentas una vez que el grueso de la multitud se había dispersado.

Los asistentes portaban árboles de cartón en representación de los ejemplares talados para la construcción de la pista de bobsleigh en Cortina.

El incidente violento: Un grupo de manifestantes enmascarados detonó bombas de humo y petardos en un puente cercano a la Villa Olímpica, donde se hospedan unos 1,500 atletas.

Tensión por la presencia de agentes de EE. UU.

Uno de los principales focos de indignación fue la presencia de agentes de Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) de EE. UU. en suelo italiano. Aunque el gobierno aclaró que se trata de la unidad de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI), enfocada en delitos transfronterizos y seguridad de delegaciones, los manifestantes expresaron su rechazo con consignas y pancartas.

La movilización coincidió con la visita del Vicepresidente de EE. UU., JD Vance, quien encabezó la delegación estadounidense en la ceremonia de apertura. Mientras ocurrían los disturbios, Vance se encontraba visitando "La Última Cena" de Leonardo da Vinci en el centro de la ciudad, lejos de las zonas de conflicto.

Demandas ambientales y económicas

Bajo el lema del "Comité Olímpico Insostenible", los activistas denunciaron lo que consideran un desastre ecológico y financiero.

"Evadieron las leyes que normalmente se necesitan para proyectos de infraestructura de gran envergadura, citando la urgencia de los Juegos", afirmó Guido Maffioli, manifestante preocupado por que la deuda de la organización privada termine recayendo en los contribuyentes italianos.

A pesar de los cierres de carreteras y la fuerte presencia policial, no se reportaron interrupciones en el traslado de los atletas a sus respectivas competencias en las afueras de Milán. Las autoridades mantienen un despliegue de seguridad reforzado en los puntos críticos de las sedes olímpicas.





