Internacional

Dron israelí mata a dos palestinos que iban en bicicletas en Gaza

Dos palestinos murieron en un ataque con dron en Gaza pese al alto al fuego vigente desde octubre; el Ministerio de Salud reporta 586 fallecidos desde la tregua

Dos palestinos que se desplazaban en bicicleta murieron el martes tras ser alcanzados por un dron israelí en el centro de la Franja de Gaza, informaron autoridades hospitalarias, en un nuevo episodio de violencia pese al alto al fuego vigente desde el 10 de octubre.

El Hospital Mártires de Al-Aqsa señaló que los hombres fueron atacados en el este de Deir al-Balah, cerca de la línea de tregua que divide el enclave, donde una parte permanece bajo control militar israelí.

El mismo hospital reportó además la llegada del cuerpo de una mujer que habría muerto por disparos israelíes en el campamento de refugiados de Maghazi.

Hasta el momento, el ejército israelí no ha emitido comentarios sobre estos hechos.

En ocasiones anteriores ha señalado que sus fuerzas actúan únicamente ante violaciones del alto al fuego o amenazas contra sus soldados.

El Ministerio de Salud de Gaza informó que 586 palestinos han muerto desde el inicio de la tregua, elevando el total acumulado a 72 mil 037 fallecidos desde que comenzó la ofensiva israelí. Las cifras del ministerio, vinculado al gobierno encabezado por Hamás, son consideradas generalmente confiables por agencias de la ONU y expertos independientes.

Avances y tensiones en la tregua

Aunque los ataques han interrumpido en varias ocasiones la tregua, algunos puntos del acuerdo avanzan.

Autoridades reportaron que más palestinos están cruzando hacia Egipto a través del paso de Rafah, reabierto recientemente.

Además, comienza a delinearse una fuerza internacional de estabilización destinada a apoyar la seguridad y reconstrucción en Gaza. Indonesia anunció que su ejército entrena entre 5 mil y 8 mil efectivos para tareas humanitarias y de reconstrucción en el enclave, aunque aclaró que no participará en labores de desarme.

Un conflicto aún sin resolución

Israel y Hamás mantienen diferencias sobre el alcance de la retirada israelí y la desmilitarización del territorio, uno de los puntos más sensibles del plan de paz.

La guerra comenzó el 7 de octubre de 2023, cuando milicianos liderados por Hamás atacaron el sur de Israel y mataron a alrededor de mil 200 personas, en su mayoría civiles, además de tomar 251 rehenes. Desde entonces, el conflicto ha generado protestas internacionales y acusaciones de genocidio contra Israel, que el gobierno israelí rechaza.


