Exportaciones a Cuba: lideran productos minerales y alimentos

México continúa realizando negocios de manera importante con Cuba, y una muestra de ello es que, en el primer año de gobierno de Claudia Sheinbaum, los productos minerales y la industria alimentaria encabezaron las exportaciones mexicanas hacia la isla.

Esto ocurre en un contexto de presiones por parte del gobierno de Donald Trump debido a las exportaciones petroleras desde México hacia Cuba, mientras que la mandataria Sheinbaum Pardo ha señalado que continuará enviando alimentos bajo el esquema de “ayuda humanitaria”.

De acuerdo con cifras del Banco de México (Banxico), durante el primer año de gobierno de Sheinbaum, que abarca a partir de octubre de 2024, México exportó a Cuba productos por un valor total de $1,282 millones de dólares.

Del total de las exportaciones, los productos minerales lideraron la lista con $1,106 millones de dólares en el periodo.

Este rubro incluye sal, azufre, tierras, piedras, yesos y cementos, así como minerales metalíferos, escorias y cenizas, además de combustibles minerales, aceites minerales y productos de su destilación.

Por su parte, los datos de Banxico refieren que los envíos relacionados con las industrias alimentarias y bebidas totalizaron $37.3 millones de dólares en el periodo de octubre de 2024 a noviembre de 2025.

Además, dentro de la industria alimentaria, el rubro de residuos y desperdicios de las industrias alimentarias fue el de mayor valor, con exportaciones estimadas en $17.5 millones de dólares. Esta categoría incluye harinas de carne o pescado, salvados, residuos de almidón, pulpa de remolacha y otros residuos vegetales.

Asimismo, las preparaciones a base de cereales, harina o almidón aportaron $5.9 millones de dólares en exportaciones, abarcando productos de pastelería, galletería, panadería, pastas alimenticias, tapioca y cereales inflados.

Otras industrias y productos también registraron una presencia relevante en las exportaciones durante el periodo analizado.

Los metales comunes y sus manufacturas alcanzaron un valor de $27.1 millones de dólares; los productos de las industrias químicas sumaron $21.6 millones de dólares; y las máquinas, aparatos y material eléctrico registraron exportaciones por $12.3 millones de dólares.

Cabe mencionar que, además de este flujo de bienes, el intercambio comercial entre ambos países incluye importaciones cubanas hacia México, aunque en volúmenes menores.

Los datos oficiales muestran que los productos que México adquiere de Cuba se concentran principalmente en el sector del tabaco, como cigarros, puros y cigarritos, los cuales suelen figurar como las principales importaciones desde la isla y alcanzan varios millones de dólares anuales. También se registran compras de alcohol etílico.

Este esquema comercial refleja una relación estratégica: México se consolida como un proveedor clave de insumos básicos, minerales y alimentos que abastecen parte de la economía cubana, mientras que Cuba participa como exportador hacia el mercado mexicano con productos emblemáticos como el tabaco y bebidas tradicionales, fortaleciendo así los vínculos económicos entre ambos países, pese a las tensiones externas.

De México para Cuba

(Millones de dólares, de octubre de 2024 a noviembre de 2025)

Productos minerales 1,106

Productos de las industrias alimentarias 37.3

Metales comunes y manufacturas 27.1

Productos de las industrias químicas 21.6

Máquinas y aparatos, material eléctrico 12.4

Fuente: Banco de México (Banxico)

Comentarios