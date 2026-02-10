Podcast
Reporte Ciudadano Iniciar Sesión
Cerrar X
finanzas_exportaciones_cuba_eb4853a3be
Finanzas

Exportaciones a Cuba: lideran productos minerales y alimentos

Las exportaciones de México en general a dicha isla sumaron $1,282 millones de dólares de octubre de 2024 a noviembre de 2025

  • 10
  • Febrero
    2026

México continúa realizando negocios de manera importante con Cuba, y una muestra de ello es que, en el primer año de gobierno de Claudia Sheinbaum, los productos minerales y la industria alimentaria encabezaron las exportaciones mexicanas hacia la isla. 

Esto ocurre en un contexto de presiones por parte del gobierno de Donald Trump debido a las exportaciones petroleras desde México hacia Cuba, mientras que la mandataria Sheinbaum Pardo ha señalado que continuará enviando alimentos bajo el esquema de “ayuda humanitaria”. 

De acuerdo con cifras del Banco de México (Banxico), durante el primer año de gobierno de Sheinbaum, que abarca a partir de octubre de 2024, México exportó a Cuba productos por un valor total de $1,282 millones de dólares. 

Del total de las exportaciones, los productos minerales lideraron la lista con $1,106 millones de dólares en el periodo.

Este rubro incluye sal, azufre, tierras, piedras, yesos y cementos, así como minerales metalíferos, escorias y cenizas, además de combustibles minerales, aceites minerales y productos de su destilación. 

Por su parte, los datos de Banxico refieren que los envíos relacionados con las industrias alimentarias y bebidas totalizaron $37.3 millones de dólares en el periodo de octubre de 2024 a noviembre de 2025. 

Además, dentro de la industria alimentaria, el rubro de residuos y desperdicios de las industrias alimentarias fue el de mayor valor, con exportaciones estimadas en $17.5 millones de dólares. Esta categoría incluye harinas de carne o pescado, salvados, residuos de almidón, pulpa de remolacha y otros residuos vegetales. 

Asimismo, las preparaciones a base de cereales, harina o almidón aportaron $5.9 millones de dólares en exportaciones, abarcando productos de pastelería, galletería, panadería, pastas alimenticias, tapioca y cereales inflados. 

Otras industrias y productos también registraron una presencia relevante en las exportaciones durante el periodo analizado. 

Los metales comunes y sus manufacturas alcanzaron un valor de $27.1 millones de dólares; los productos de las industrias químicas sumaron $21.6 millones de dólares; y las máquinas, aparatos y material eléctrico registraron exportaciones por $12.3 millones de dólares. 

Cabe mencionar que, además de este flujo de bienes, el intercambio comercial entre ambos países incluye importaciones cubanas hacia México, aunque en volúmenes menores. 

Los datos oficiales muestran que los productos que México adquiere de Cuba se concentran principalmente en el sector del tabaco, como cigarros, puros y cigarritos, los cuales suelen figurar como las principales importaciones desde la isla y alcanzan varios millones de dólares anuales. También se registran compras de alcohol etílico. 

Este esquema comercial refleja una relación estratégica: México se consolida como un proveedor clave de insumos básicos, minerales y alimentos que abastecen parte de la economía cubana, mientras que Cuba participa como exportador hacia el mercado mexicano con productos emblemáticos como el tabaco y bebidas tradicionales, fortaleciendo así los vínculos económicos entre ambos países, pese a las tensiones externas.  

De México para Cuba

(Millones de dólares, de octubre de 2024 a noviembre de 2025)

Productos minerales                1,106
Productos de las industrias alimentarias   37.3 
Metales comunes y manufacturas             27.1
Productos de las industrias químicas        21.6
Máquinas y aparatos, material eléctrico   12.4 

Fuente: Banco de México (Banxico)


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

fuerza_aerea_mexicana_dcd11a2164
Hoy es el Día de la Fuerza Aérea Mexicana; vocación y disciplina
tunez_monterrey_mundial_2026_188c176e9e
Entrenará Túnez en Monterrey rumbo al Mundial 2026
secretario_trevilla_trejo_calibre_decomiso_eua_b4d592c271
Revelan que 78% de armas decomisadas provienen de Estados Unidos
publicidad

Últimas Noticias

mundial_2030_5_mil_millones_euros_57f1defa01
Mundial 2030 dejará €5,000 millones a cada país sede
turistas_desaparecidos_sinaloa_0908d1e907
Investiga SSPC desaparición de cuatro turistas en Sinaloa
rusia_otan_b35c0b3971
Alertan que Rusia reforzará tropas cerca de la OTAN
publicidad

Más Vistas

nl_atropellada_leones_de1cf464bf
Mujer atropellada en avenida Leones se encuentra en estado grave
AP_26040067129436_7590659a45
Bad Bunny rompe récord de audiencia en el show de medio tiempo
321f67331d1ea852432ae78bbb8703927ef217ccw_7c2cafa035
Encuentran sin vida a tres mineros desaparecidos en Sinaloa
publicidad
×