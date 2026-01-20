Edmundo González exige respuestas tras denuncia de su hija

El líder opositor de Venezuela, Edmundo González Urrutia exigió "respuestas inmediatas" ante las acusaciones de su hija tras denunciar extorsiones tras la detención de su esposo.

En un comunicado, Mariana González denunció haber sido víctima de “extorsión” por parte de personas que, según afirmó, le advirtieron que debía obligar al líder opositor a renunciar a su lucha para que su esposo fuese liberado.

"Mi hija Mariana denuncia tres episodios de extorsión, en los que la detención de Rafael fue utilizada deliberadamente como instrumento de presión para forzar decisiones políticas", subrayó González Urrutia.

Denuncia episodios de extorsión

Mariana González denunció que los "tres episodios de extorsión" provinieron "tanto de personas vinculadas a autoridades de este país, como de personas relacionadas con la Iglesia y de individuos que afirmaban representar organismos importantes".

Aseguró que en estas tres ocasiones hubo testigos, quienes escucharon las amenazas en sedes diplomáticas donde opera el Arzobispado, y en oficinas de organizaciones que públicamente afirman "defender los derechos humanos".

En este sentido, argumentó que el expediente judicial contra Tudares "es un fraude a la justicia y a sus derechos humanos" al asegurar que "no existen testigos" ni "existen evidencias" contra su esposo, ni tampoco "hechos demostrables" que constituyan delito.

