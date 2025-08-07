Cerrar X
Internacional

Ofrece EUA recompensa por información y capturar a Nicolás Maduro

El Departamento de Justicia de Estados Unidos ofrece $50 millones de dólares por información que lleve a la captura del presidente Nicolás Maduro

  • 07
  • Agosto
    2025

El Departamento de Justicia de Estados Unidos emitió un anuncio donde ofrece la recompensa de $50 millones de dólares por información que lleve a la captura del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro. Con esta cifra, se convierte en el más buscado de Latinoamérica.

En este caso la portavoz es la fiscal, Pam Bondi, quien aseguró que "Maduro utiliza organizaciones terroristas extranjeras como la Tren De Aragua, el Cártel de Sinaloa y el Cártel de los Hijos para introducir drogas letales y violencia en nuestro país".

“Hasta la fecha, la DEA ha incautado 30 toneladas de cocaína vinculadas a Maduro y sus cómplices, de las cuales casi siete toneladas están vinculadas al propio Maduro, lo que representa una fuente fundamental de ingresos para los cárteles con sede en Venezuela y México. La cocaína suele estar mezclada con fentanilo, lo que ha provocado la pérdida y destrucción de innumerables vidas estadounidenses”, agregó.

“Bajo el liderazgo del presidente Trump, Maduro no escapará de la justicia y responderá por sus atroces crímenes. Si tiene alguna información para llevar a este criminal ante la justicia, llame al 202 3074228 o ingrese en línea”, concluyó Bondi.

Nicolás Maduro es señalado como líder del Cártel de los Soles

La situación se ha intensificado tras la decisión de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos,  declaró oficialmente al Cártel de los Soles como una organización terrorista y criminal.

Según el anuncio oficial, dicho grupo estaría encabezado por Nicolás Maduro y vinculado a otras redes del crimen organizado como el Cártel de Sinaloa y el Tren de Aragua.


