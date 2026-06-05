Opera la Estación Espacial bajo alerta por fuga de aire

Una nueva alerta en la Estación Espacial Internacional (EEI) volvió a poner bajo atención el estado de una de sus secciones más antiguas. La NASA ordenó este viernes a los astronautas refugiarse temporalmente en sus respectivas naves espaciales mientras especialistas rusos evaluaban una fuga de aire detectada en el módulo Zvezda, una estructura que lleva más de dos décadas en órbita.

Aunque la situación no derivó en una emergencia mayor, el episodio evidenció los desafíos que enfrenta la estación espacial a medida que se acerca el final de su vida operativa. La reparación prevista finalmente fue suspendida por la agencia espacial rusa Roscosmos, que decidió recopilar más datos antes de intervenir el área afectada.

Tras aproximadamente dos horas de precaución, las actividades regresaron a la normalidad y los astronautas pudieron abandonar las naves en las que permanecían preparados para una posible evacuación.

La fuga que preocupa a las agencias espaciales

Según la NASA, la fuga de aire no es reciente y ha sido monitoreada durante un largo periodo. Sin embargo, la aparición de grietas en el módulo ruso Zvezda continúa siendo motivo de preocupación debido a la importancia de esta sección dentro de la infraestructura de la estación.

Zvezda fue lanzado al espacio por Rusia en el año 2000 y forma parte del complejo orbital que desde hace décadas sirve como hogar y laboratorio para astronautas de distintas nacionalidades. El desgaste acumulado de algunos componentes ha obligado a incrementar las inspecciones y los trabajos de mantenimiento.

Un laboratorio espacial habitado desde el año 2000

La Estación Espacial Internacional comenzó a construirse en 1998 con la unión de los módulos Unity, de fabricación estadounidense, y Zarya, desarrollado por Rusia. Con el paso de los años se añadieron nuevas estructuras hasta conformar un complejo de 16 módulos provenientes de diferentes países y socios internacionales.

Actualmente mide 109 metros de longitud y cuenta con dormitorios, baños, gimnasio y amplios paneles solares que le permiten operar de forma continua. Desde noviembre de 2000 siempre ha mantenido presencia humana a bordo.

En sus instalaciones han vivido cerca de 300 astronautas procedentes de 26 países, convirtiéndose en uno de los proyectos de cooperación científica internacional más importantes de la historia.

Experimentos que benefician a la Tierra

La principal función de la EEI es servir como laboratorio en condiciones de microgravedad. Allí se desarrollan investigaciones relacionadas con la salud humana, la biología, la física y la tecnología espacial.

Los estudios realizados han contribuido al avance de tratamientos médicos, investigaciones sobre osteoporosis y análisis del comportamiento del cuerpo humano fuera de la gravedad terrestre. Además, instrumentos instalados en el exterior ayudan a monitorear la radiación solar y el clima espacial.

El fin de la estación y las nuevas alternativas

La NASA prevé retirar la Estación Espacial Internacional a finales de 2030. El plan contempla una reentrada controlada sobre una zona oceánica remota, utilizando un vehículo especialmente diseñado para esa misión.

Mientras tanto, empresas privadas trabajan en estaciones comerciales que podrían sustituir parte de las funciones de la EEI. Paralelamente, la estación espacial china Tiangong continuará operando en órbita, marcando una nueva etapa en la exploración espacial internacional.

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