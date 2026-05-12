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México emite alerta por brote internacional de hantavirus

El Comité Nacional para la Vigilancia Epidemiológica emitió una alerta epidemiológica dirigida a todas las unidades médicas del país ante un brote de hantavirus

  • 12
  • Mayo
    2026

El Comité Nacional para la Vigilancia Epidemiológica (CONAVE) emitió una alerta epidemiológica dirigida a todas las unidades médicas del país ante un brote multinacional de hantavirus detectado en el extranjero, aunque aclaró que no hay casos confirmados en México.

De acuerdo con el aviso, la notificación se extiende a hospitales de primer, segundo y tercer nivel, así como a la Red Nacional de Laboratorios de Salud Pública, con el objetivo de fortalecer la vigilancia y detección oportuna.

La alerta se emite tras un brote de síndrome respiratorio agudo grave registrado entre pasajeros y tripulación de un crucero que navegaba en el Atlántico Sur.

Según información de la Organización Mundial de la Salud (OMS), el evento fue reportado el pasado 2 de mayo y está asociado al hantavirus de los Andes, una variante que reviste especial preocupación.

¿Qué es el hantavirus?

Los hantavirus pertenecen a la familia Hantaviridae y son virus zoonóticos presentes a nivel mundial, cuyo principal reservorio son los roedores.

En América, estas infecciones pueden provocar el llamado síndrome pulmonar por hantavirus, una enfermedad grave caracterizada por insuficiencia respiratoria aguda y alta letalidad.

El hantavirus de los Andes destaca porque, a diferencia de otras variantes, puede transmitirse de persona a persona, aunque este tipo de contagio es poco frecuente.

Formas de transmisión

El CONAVE detalló que la principal vía de infección es zoonótica, es decir, por contacto con secreciones de roedores infectados, como orina, heces o saliva.

Entre los mecanismos más comunes se encuentran:

  • Inhalación de aerosoles contaminados
  • Contacto con superficies o excretas
  • Mordeduras o arañazos (menos frecuente)

En cuanto a la transmisión entre personas, se ha documentado en casos específicos relacionados con:

  • Contacto físico estrecho y prolongado
  • Permanencia en espacios cerrados
  • Exposición a secreciones respiratorias o saliva
  • Contacto con fluidos corporales o ropa contaminada
  • Contacto íntimo

Medidas de vigilancia y prevención

Aunque no se han detectado pacientes en México, las autoridades sanitarias instruyeron a las unidades médicas a mantenerse en alerta, reforzar la vigilancia epidemiológica y aplicar protocolos de detección temprana.

El aviso forma parte de los mecanismos internacionales de respuesta ante riesgos sanitarios emergentes, con el fin de prevenir la propagación de enfermedades de alto impacto.

Las autoridades reiteraron la importancia de informar oportunamente cualquier caso sospechoso y mantener medidas de higiene y control, especialmente en entornos con posible presencia de roedores.


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