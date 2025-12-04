La plata rompe récord y vive su mejor rally en más de 40 año

La plata actualmente sigue brillando más que nunca y apunta a tener uno de sus mejores años.

Prueba de ello es que este miércoles dicho metal registró una cotización de $58.55 dólares por onza, con una ganancia de 0.15%.

De hecho, en algún lapso de la jornada llegó a tocar un nuevo máximo histórico de $58.95 dólares por onza.

Con esto, en lo que va del año la plata ya muestra un incremento acumulado de 102.73%, perfilándose para ser su mayor ganancia desde 1979.

Cabe mencionar que durante octubre pasado, la plata alcanzó una cotización máxima histórica de $54.48 dólares por onza y sumó seis meses seguidos de ganancias, acumulando un avance de 48.88% en ese periodo.

De hecho, la plata no tocaba un nuevo máximo histórico desde 1980.

De acuerdo con expertos, muchos inversionistas se han inclinado hacia la plata, considerada una alternativa más accesible para cubrirse de riesgos económicos y geopolíticos.

Además, su uso industrial en sectores como la electrónica o la energía solar refuerza su atractivo en el actual entorno de transición energética.

La plata gana terreno como activo de refugio y materia prima clave para la industria tecnológica, explicaron al respecto.

En temas de producción de plata, México también se encuentra en lo alto.

Los números muestran que el país lidera el ranking mundial al registrar una producción anual de 202.2 millones de onzas de dicho metal, lo que representa casi una cuarta parte del suministro a escala global.

En 2020, la producción fue de 180.2 millones de onzas, según la Cámara Minera de México (Camimex), lo que muestra un incremento de 12% ese año a la fecha.

La plata se extrae principalmente de minerales de cobre, cobre-níquel, oro, plomo y plomo-zinc.

Los principales estados productores de plata en México son Zacatecas, Chihuahua, Durango, Sonora, Coahuila, Guanajuato, Guerrero, Estado de México, Oaxaca, San Luis Potosí y Sinaloa.

La Encuesta Mundial de Plata de Metal Focus refiere que, después de México, el segundo lugar en producción lo ocupa China con 109.3 millones de onzas, y el tercero, Perú con 107.1 millones de onzas.

