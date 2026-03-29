Pakistán dice que será anfitrión de platicas entre EUA e Irán

El gobierno de Pakistán anunció este domingo su disposición para albergar en los próximos días una ronda de “conversaciones sustantivas” con el objetivo de reducir tensiones y buscar una salida al conflicto con Irán, en medio de un escenario marcado por acusaciones cruzadas y desconfianza entre las partes.

Tras una serie de reuniones entre cancilleres de países de la región, el ministro de Exteriores pakistaní, Ishaq Dar, explicó que se analizaron distintas alternativas para alcanzar un cese temprano de las hostilidades, así como la posibilidad de organizar un encuentro entre Estados Unidos e Irán en territorio pakistaní.

“Pakistán estaría honrado de facilitar un espacio de diálogo constructivo entre ambas naciones en los próximos días, con la meta de lograr una solución duradera al conflicto”, señaló el funcionario. Hasta el momento, ninguna de las partes ha confirmado oficialmente su participación.

Por su parte, ni el Departamento de Estado ni la Casa Blanca han emitido comentarios sobre la eventual realización de estas conversaciones.

El intento diplomático de Islamabad enfrenta importantes desafíos, especialmente por las posturas firmes y, en algunos casos, irreconciliables de actores clave como Israel, Estados Unidos e Irán sobre las condiciones necesarias para poner fin a la crisis.

En este contexto, el presidente del Parlamento iraní, Mohammad Baqer Qalibaf, acusó previamente a Washington de mantener un doble discurso: promover negociaciones mientras, según afirmó, evalúa un posible despliegue militar en la región.

“Mientras Estados Unidos busque la rendición de Irán, nuestra respuesta será clara: no aceptaremos ninguna forma de humillación”, expresó en un mensaje dirigido a la población.

De acuerdo con fuentes cercanas a las conversaciones regionales —en las que también participan Arabia Saudí, Turquía y Egipto—, uno de los principales temas en discusión ha sido la reapertura del Estrecho de Ormuz.

La restricción al tránsito marítimo en esta vía estratégica, impuesta por Irán tras los ataques iniciados el 28 de febrero por Estados Unidos e Israel, ha generado una fuerte disrupción en los mercados energéticos, afectando el suministro global de petróleo y gas y elevando la presión sobre la economía internacional.

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