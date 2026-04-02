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Coahuila

Museo del Desierto inaugura 'Paleo Camp' para renovar oferta

Este espacio incluye zonas de excavación, juegos interactivos, áreas de descanso y nuevas vistas del museo, además de la incorporación de dinosaurios emplumados

  • 02
  • Abril
    2026

Con nuevas áreas interactivas, robots de última generación y espacios diseñados para el público infantil, el Museo del Desierto busca consolidarse como uno de los principales atractivos turísticos de la región durante el periodo vacacional.

El director del recinto, Arturo González, informó que para esta temporada se integraron más de 2,000 metros cuadrados adicionales de exhibiciones, entre ellas el “Paleo Camp”, una nueva área enfocada en actividades recreativas y educativas relacionadas con la era de los dinosaurios.

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Este espacio incluye zonas de excavación, juegos interactivos, áreas de descanso y puentes que permiten nuevas vistas del museo, además de la incorporación de figuras como dinosaurios emplumados, que forman parte de las especies más recientes estudiadas por la ciencia.

A la par, el museo renovó su oferta con animatronics, nuevas piezas robóticas y la ampliación de la zona dedicada a dinosaurios, lo que busca ofrecer una experiencia distinta incluso para quienes ya han visitado el recinto anteriormente.

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El director destacó que estas innovaciones responden a la necesidad de mantener vigente la oferta del museo, especialmente en su temporada más importante del año, que corresponde a Semana Santa y Pascua.

Para este periodo, se estima la llegada de alrededor de 45,000 visitantes, con una afluencia predominante de turistas provenientes de Nuevo León, así como de otras entidades como Ciudad de México, Querétaro y Zacatecas, además de visitantes internacionales.

De acuerdo con el museo, más del 70% de los asistentes provienen de fuera de Coahuila, lo que refleja su posicionamiento como atractivo turístico a nivel nacional.

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Las autoridades del recinto señalaron que esta afluencia no solo impacta al museo, sino que también contribuye a la actividad económica de Saltillo y la región sureste del estado.

Con estas nuevas áreas, el Museo del Desierto busca reforzar su oferta como espacio de divulgación científica y entretenimiento, en un contexto donde el turismo familiar mantiene una alta demanda durante los periodos vacacionales.


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