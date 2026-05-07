Pakistán se ofrece como sede para firma de acuerdo entre Irán-EUA

Pakistán ofreció este jueves ser sede de la firma de un acuerdo de paz entre Irán y Estados Unidos.

El Gobierno de Pakistán, a través del portavoz del Ministerio de Exteriores, Tahir Andrabi, afirmó que este pacto tendría como objetivo el fin de la crisis en el golfo Pérsico.

"Islamabad tiene esperanzas sobre un acuerdo entre EE. UU. e Irán y espera que ocurra pronto", declaró.

Andrabi subrayó que Pakistán daría la bienvenida a un arreglo entre ambas partes independientemente del lugar donde se concrete.

“Si se llega a un acuerdo en Pakistán, sería un honor para nosotros”, afirmó.

Al ser cuestionado sobre los detalles técnicos de la negociación, el portavoz evitó dar precisiones sobre la extensión del documento, al señalar que no podría mencionar la extensión de este acuerdo.

Esta disposición se produce después de que el presidente Donald Trump suspendiera el operativo militar "Proyecto Libertad" para escoltar buques en el estrecho de Ormuz.

Según informes de la cadena NBC, la decisión de Trump respondió a la negativa de Arabia Saudita a permitir el uso de sus bases y espacio aéreo, tras el "enfado" de Riad por la falta de coordinación en el inicio de las maniobras.

Trump justificó la suspensión del plan alegando una petición expresa de Pakistán para facilitar una propuesta de paz enviada por Teherán.

Trump suspende 'Proyecto Libertad' sobre el estrecho de Ormuz

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, suspendió el operativo militar "Proyecto Libertad" para asegurar el tránsito de buques por el estrecho de Ormuz.

Aparentemente, esto se debe a que Arabia Saudita suspendió la capacidad de las fuerzas armadas norteamericanas para utilizar sus bases y espacio aéreo, según informó la cadena NBC.

Aquí te presentamos la nota completa: Trump suspende 'Proyecto Libertad' sobre el estrecho de Ormuz

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