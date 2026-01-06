Podcast
Internacional

Papa León XIV clausura el Jubileo con cierre de la Puerta Santa

León XIV cerró la Puerta Santa del Vaticano y puso fin al Jubileo iniciado por Francisco, que reunió a más de 33 millones de peregrinos

  • 06
  • Enero
    2026

El papa León XIV clausuró este martes el Jubileo inaugurado hace un año por su predecesor, Francisco, con el cierre solemne de la Puerta Santa de la basílica de San Pedro del Vaticano, por la que pasaron millones de peregrinos de todo el mundo.

El pontífice encabezó una procesión por el atrio del templo y, tras orar en silencio y arrodillarse ante la Puerta Santa, procedió a cerrarla a las 9:41 horas locales (8:41 GMT).

Un rito que marca el fin del Año Santo

Con este gesto concluyó oficialmente un evento que la Iglesia católica celebra aproximadamente cada 25 años para conceder indulgencia a los fieles que peregrinan a Roma.

“Con ánimo grato cerramos esta Puerta Santa cruzada por una multitud de fieles, seguros de que el Buen Pastor siempre tiene abiertas las puertas de su corazón”, expresó León XIV antes del rito final.

El llamado Jubileo de la Esperanza fue instituido el 24 de diciembre de 2024 por el papa Francisco, pero tras su fallecimiento en abril de 2025, tuvo que ser concluido por su sucesor, León XIV, una circunstancia inédita desde el año 1700.

Autoridades y fieles presentes en la ceremonia

El acto solemne contó con la presencia del presidente de Italia, Sergio Mattarella, así como de cardenales, obispos, miembros de la Curia romana, religiosos y miles de fieles congregados en la plaza de San Pedro.

Tras el cierre de la Puerta Santa, el pontífice encabezó una procesión hacia el interior de la basílica para celebrar la misa de la Epifanía, con la que concluyó su primera Navidad como papa.

Durante todo el Año Santo, más de 33.4 millones de personas peregrinaron a Roma, siendo los grupos más numerosos los procedentes de Italia, Estados Unidos y España, según datos de la Santa Sede.

En días previos también se cerraron las Puertas Santas de las otras tres basílicas papales, San Juan de Letrán, Santa María la Mayor y San Pablo Extramuros, así como la abierta de forma simbólica en la cárcel romana de Rebibbia.

El Jubileo y su impacto en la ciudad

El Jubileo, una tradición de perdón adoptada por la Iglesia católica en el año 1300, ha tenido un impacto significativo en la vida de Roma, con obras de embellecimiento urbano y estrictos protocolos de seguridad.

El jefe de la Policía de Roma, Roberto Massucci, informó que más de 70 mil agentes fueron desplegados para garantizar la seguridad durante los actos del Año Santo.

Tras el cierre solemne, la Puerta Santa será tapiada y permanecerá cerrada hasta la celebración de un nuevo Jubileo.


Comentarios

