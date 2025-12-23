Baja consumo de drogas en jóvenes y sube en adultos: Salud

Durante la conferencia matutina, el Gobierno federal presentó los resultados de la Encuesta Nacional de Consumo de Drogas, Alcohol y Tabaco 2025 (ENCODAT), un diagnóstico clave para entender los hábitos de consumo y los riesgos asociados a la salud pública en México.

Radiografía nacional del consumo

El secretario de Salud, David Kershenobich Stalnikowitz, explicó que la encuesta se aplicó a 19 mil 200 personas de entre 12 y 65 años, divididas en adolescentes y adultos.

Subrayó que el estudio no sólo mide consumo, sino también frecuencia, dependencia, percepción de riesgo y su relación con la salud mental y el entorno social.

Destacó que estos datos serán la base para ajustar políticas públicas dentro de la estrategia nacional de prevención y atención a las adicciones.

Drogas ilegales: contrastes entre generaciones

Uno de los hallazgos centrales es el aumento del consumo experimental de drogas ilegales en adultos, que pasó de 10.6% en 2016 a 14.6% en 2025.

En contraste, entre adolescentes el indicador bajó de 6.2% a 4.1%.

El cannabis continúa como la sustancia ilícita más consumida. En adultos, su uso subió de 9.3% a 13.3%, mientras que en adolescentes descendió de 5.3% a 3.7%. También se observó un incremento en el uso de alucinógenos y estimulantes.

En cuanto a opioides, el consumo alguna vez en la vida aumentó, aunque la presencia de fentanilo se mantiene baja, con apenas 0.2%.

Alcohol y tabaco: menos excesos en jóvenes

El consumo de alcohol mostró un ligero aumento general, de 71% a 73.7%, impulsado principalmente por el crecimiento entre mujeres adultas.

En adolescentes, sin embargo, el consumo excesivo cayó de manera significativa.

Respecto al tabaco, el uso de cigarro tradicional disminuyó, pero el de dispositivos electrónicos va al alza, sobre todo entre jóvenes, un fenómeno que ya es atendido con regulación y campañas preventivas.

Salud mental, el foco de atención

La encuesta confirma que los adolescentes concentran mayores niveles de malestar psicológico, ideación suicida y exposición a la violencia, con una afectación más marcada en mujeres.

Ante este panorama, la Secretaría de Salud señaló que los resultados de la ENCODAT 2025 servirán para fortalecer acciones de prevención del suicidio, reducción de la violencia y atención integral a la salud mental de niñas, niños y adolescentes.

