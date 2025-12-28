Podcast
Reporte Ciudadano Iniciar Sesión
Cerrar X
Primer_viaje_de_Leon_XIV_958x559_8542d19953
Internacional

Papa León XIV alerta sobre los 'Herodes' del mundo actual

Durante el ángelus dominical, el papa advirtió sobre los falsos mitos del éxito, el poder y el bienestar superficial, y llamó a fortalecer a las familias

  • 28
  • Diciembre
    2025

El papa León XIV advirtió este domingo sobre la presencia de los “Herodes” en el mundo actual, a los que identificó como los mitos del éxito a cualquier precio, el poder sin escrúpulos y el bienestar vacío y superficial, durante su mensaje en el rezo del ángelus dominical en el Vaticano.

Llamado desde la Plaza de San Pedro

Asomado a la ventana del Palacio Apostólico, ante miles de fieles reunidos en la Plaza de San Pedro, el pontífice estadounidense centró su reflexión en la huida de la Sagrada Familia tras la orden del rey Herodes de matar a los recién nacidos.

El papa invitó a los creyentes a reflexionar sobre el papel de las familias en la sociedad actual y la luz que pueden aportar en medio de las dificultades.

papa-leon-xiv-en-misa-del-domingo-de-pentecostes.jpg

“Lamentablemente, el mundo siempre tiene sus ‘Herodes’”, expresó.

Advertencia sobre los falsos valores

León XIV explicó que estos falsos modelos generan consecuencias como la soledad, la desesperación, así como divisiones y conflictos sociales, afectando profundamente a las personas y a las comunidades.

Ante este panorama, pidió a las familias cristianas no permitir que estos “espejismos” apaguen la llama del amor en el hogar.

El pontífice exhortó a proteger los valores evangélicos dentro de la familia, como la oración, la participación en los sacramentos, especialmente la confesión y la comunión, los afectos sanos, el diálogo sincero y la fidelidad.

Finalmente, el papa León XIV impartió su bendición a las familias del mundo, para que, siguiendo el ejemplo de la familia de Jesús, sean un signo vivo del amor y la presencia de Dios en la sociedad actual.


Comentarios

publicidad
publicidad

Notas Relacionadas

inter_ataque_puerto_yemen_8954a7f748
Arabia Saudí ataca puerto de Yemen por supuesto embarque de armas
inter_balen_nepal_ed10ec31f5
Exrapero de Nepal se postulará para ser primer ministro en marzo
AP_25363195193017_bae5da5663
EUA promete $2,000 mdd para la ONU, pero impone condiciones
publicidad

Últimas Noticias

Whats_App_Image_2025_12_29_at_10_02_17_PM_7c585805e3
Habilita Monterrey albergue temporal por bajas temperaturas
AP_25364078008749_66e9c2cf37
Jokic se lesiona la rodilla izquierda y sale cojeando ante Miami
inter_ataque_puerto_yemen_8954a7f748
Arabia Saudí ataca puerto de Yemen por supuesto embarque de armas
publicidad

Más Vistas

drews_866be2b409
Hallan a una víctima y detienen a siete por ataque en Chiapas
a18e5290_a946_41ac_bf45_5c8366b6790c_555b252735
Accidente laboral deja dos muertos en Santa Catarina
G9_Rzq8_W_Wg_A_Aqw_UB_aa5db7ab90
Al menos 20 heridos en descarrilamiento del Tren en Oaxaca
publicidad
×