Papa León XIV alerta sobre los 'Herodes' del mundo actual

El papa León XIV advirtió este domingo sobre la presencia de los “Herodes” en el mundo actual, a los que identificó como los mitos del éxito a cualquier precio, el poder sin escrúpulos y el bienestar vacío y superficial, durante su mensaje en el rezo del ángelus dominical en el Vaticano.

Llamado desde la Plaza de San Pedro

Asomado a la ventana del Palacio Apostólico, ante miles de fieles reunidos en la Plaza de San Pedro, el pontífice estadounidense centró su reflexión en la huida de la Sagrada Familia tras la orden del rey Herodes de matar a los recién nacidos.

El papa invitó a los creyentes a reflexionar sobre el papel de las familias en la sociedad actual y la luz que pueden aportar en medio de las dificultades.

“Lamentablemente, el mundo siempre tiene sus ‘Herodes’”, expresó.

Advertencia sobre los falsos valores

León XIV explicó que estos falsos modelos generan consecuencias como la soledad, la desesperación, así como divisiones y conflictos sociales, afectando profundamente a las personas y a las comunidades.

Ante este panorama, pidió a las familias cristianas no permitir que estos “espejismos” apaguen la llama del amor en el hogar.

El pontífice exhortó a proteger los valores evangélicos dentro de la familia, como la oración, la participación en los sacramentos, especialmente la confesión y la comunión, los afectos sanos, el diálogo sincero y la fidelidad.

Finalmente, el papa León XIV impartió su bendición a las familias del mundo, para que, siguiendo el ejemplo de la familia de Jesús, sean un signo vivo del amor y la presencia de Dios en la sociedad actual.

Comentarios