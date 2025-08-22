Cerrar X
Papa pide que corazones se liberen del odio en jornada de ayuno

El papa León XIV llamó este viernes a los fieles de todo el mundo a unirse en una jornada de ayuno y oración para pedir el fin de los conflictos armados

El papa León XIV llamó este viernes a los fieles de todo el mundo a unirse en una jornada de ayuno y oración para pedir el fin de los conflictos armados que continúan golpeando a distintas regiones, entre ellas Tierra Santa y Ucrania.

“Hoy celebramos la memoria de la Santísima Virgen María Reina, también invocada como Reina de la Paz. Vivamos este día en ayuno y oración, suplicando al Señor por el don de la paz”, escribió el pontífice en varios idiomas en sus cuentas oficiales en la red social X.

En su mensaje, León XIV instó a los creyentes a orar “para que los corazones se liberen del odio, para que se salga de la lógica de la división y la represalia y prevalezca la visión de conjunto animada por el bien común”.

El papa ya había adelantado esta iniciativa durante la audiencia general del miércoles, cuando pidió dedicar el 22 de agosto a la súplica colectiva por la paz y la justicia. “Mientras nuestra tierra sigue siendo herida por guerras, en Tierra Santa, en Ucrania y muchas otras regiones del mundo, invito a todos los fieles a vivir el día en ayuno y oración, para suplicar al Señor que nos conceda paz y justicia y que seque las lágrimas de quienes sufren a causa de los conflictos armados en curso”, expresó.

La convocatoria ha recibido una amplia respuesta de las Conferencias Episcopales y diócesis de todo el mundo, que confirmaron su adhesión al llamado del pontífice.

“María, Reina de la Paz, intercede para que los pueblos encuentren el camino de la paz”, concluyó el papa en su mensaje.


