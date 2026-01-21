Rusia sí transmitirá los Olímpicos de Invierno Milán-Cortina
Rusia anunció que retransmitirá los Juegos Olímpicos de Invierno Milán-Cortina 2026, tras haber boicoteado los de París 2024 por la guerra en Ucrania
- 21
-
Enero
2026
Rusia anunció que retransmitirá por televisión los Juegos Olímpicos de Invierno de Milán-Cortina 2026, luego de haber boicoteado los Juegos Olímpicos de Verano de París 2024.
“Las retransmisiones podrán verse tanto en directo como grabadas desde cualquier equipo electrónico”, informó el ministro de Deportes, Mijaíl Degtariov, citado por la agencia TASS.
Canal y fechas confirmadas
El canal Okko será el encargado de transmitir tanto las competencias deportivas como las ceremonias de inauguración y clausura, programadas para el 6 y el 22 de febrero, respectivamente.
De acuerdo con Oleg Manzha, director del departamento de Deportes del canal, los espectadores podrán seguir las competencias de manera gratuita.
Fin a un boicot histórico
Hace dos años, la televisión rusa boicoteó por primera vez en cuatro décadas unos Juegos Olímpicos, al no retransmitir París 2024 debido a la escasa representación de atletas rusos, derivada de la guerra en Ucrania.
Ni Canal Uno ni Rossía transmitieron la justa olímpica, algo que no ocurría desde el boicot de los Juegos de Los Ángeles 1984, cuando la Unión Soviética respondió a la ausencia de Estados Unidos en Moscú 1980.
A diferencia de París 2024, donde sólo participaron 15 atletas rusos, en Milán-Cortina los deportistas rusos podrán competir únicamente a título individual, sin presencia en deportes de equipo, salvo invitación expresa del Comité Olímpico Internacional (COI).
Hasta ahora, sólo cinco atletas rusos tienen asegurada su participación, aunque el número podría aumentar si reciben autorización de sus federaciones.
La cifra contrasta con los Juegos Olímpicos de Invierno de Pekín 2022, donde Rusia participó con 209 deportistas, quienes obtuvieron 32 medallas, pocos días antes del inicio del conflicto armado en Ucrania.
Comentarios
Notas Relacionadas
Últimas Noticias
Más Vistas