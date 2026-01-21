Podcast
Internacional

ONG Provea exige lista oficial de presos políticos liberados

La ONG Provea pidió al gobierno de Venezuela publicar la lista completa de presos políticos excarcelados ante la incertidumbre de sus familiares

  • 21
  • Enero
    2026

La ONG Provea exhortó este miércoles a las autoridades de Venezuela a publicar de manera oficial la lista de los presos políticos excarcelados, luego de que el presidente del Parlamento, el chavista Jorge Rodríguez, ofreciera difundir los nombres de las personas liberadas desde diciembre pasado.

A través de la red social X, la organización subrayó que el Estado tiene la obligación constitucional de informar de forma clara, responsable y oportuna sobre estas liberaciones.

Información detallada exigida

Provea pidió que la información sea presentada de forma clara y desagregada, incluyendo:

  • Nombres de las personas excarceladas
  • Centros de reclusión
  • Condiciones de salud
  • Causas penales
  • Condiciones procesales de la liberación
  • Cuerpos policiales o militares responsables de la detención

Angustia entre familiares

La ONG advirtió que la falta de información oficial ha incrementado la angustia e incertidumbre entre los familiares de los detenidos, lo que contribuye a la revictimización de los presos políticos y prolonga situaciones de trato cruel, inhumano y degradante hacia todo el núcleo familiar.

Durante una sesión parlamentaria del 13 de enero, Jorge Rodríguez afirmó tener disponibles las listas de excarcelados, tras anunciar días antes la liberación de “un número importante” de personas.

El anuncio, realizado el 8 de enero, provocó que familiares acudieran a centros de detención en espera de la liberación de sus seres queridos.

La presidenta encargada Delcy Rodríguez informó el 15 de enero que 406 personas han sido liberadas desde diciembre y aseguró que el proceso continúa abierto.

Sin embargo, las cifras difieren:

  • Foro Penal registró 143 excarcelaciones entre el 8 y el 19 de enero
  • La Plataforma Unitaria Democrática (PUD) contabilizó 163 en ese mismo periodo
  • Hasta el 19 de enero, Foro Penal contabilizaba 777 presos políticos en Venezuela.

