Cerrar X
G5_NL_Te1_WYAA_42ay_ad8b807120
Internacional

Pentágono retira tropas enviadas por Trump a Chicago y Portland

El Pentágono comenzó a retirar parte de las tropas de la Guardia Nacional desplegadas en Chicago y Portland por orden del expresidente Donald Trump

  • 16
  • Noviembre
    2025

El Pentágono comenzó a retirar parte de las tropas de la Guardia Nacional desplegadas en Chicago y Portland por orden del presidente Donald Trump, según confirmó un funcionario de defensa estadounidense que pidió anonimato.

El retiro incluye a 200 elementos de la Guardia Nacional de California enviados a Portland y a 200 de Texas enviados a Chicago, quienes regresarán a sus estados en las próximas horas.

Trump ordenó estos despliegues el mes pasado bajo el argumento de reforzar a las autoridades federales ante lo que describió como un incremento en la delincuencia y enfrentamientos con activistas y manifestantes.

Sin embargo, las tropas nunca participaron directamente en operaciones migratorias debido a demandas legales que cuestionaron su presencia en dichas ciudades.

El Pentágono no respondió de inmediato a solicitudes de comentarios, y el gobierno de Oregón tampoco confirmó la decisión.

En Illinois, un portavoz del gobernador JB Pritzker señaló que no han sido notificados formalmente sobre el retiro.

A pesar del repliegue, la administración Trump defendió que las tropas están “listas para actuar” cuando sea necesario para apoyar a las fuerzas del orden. El presidente también ha enviado elementos de la Guardia Nacional a otras ciudades gobernadas por demócratas, como Los Ángeles, Memphis y Washington.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad
publicidad

Notas Relacionadas

EH_UNA_FOTO_2025_11_17_T124200_502_b91871653b
Milei asistirá al sorteo del Mundial 2026; Trump lo invitó
EH_UNA_FOTO_2025_11_16_T143210_403_bb8924d639
Maduro critica ejercicios militares de EUA y Trinidad en Caribe
EH_UNA_FOTO_2025_11_15_T135433_322_301244e36c
Venezuela agradece a Irán apoyo ante tensión con EUA
publicidad

Últimas Noticias

G5_1wl_AWUA_Aipif_a293e6beda
Bloqueos en 12 municipios de Michoacán tras operativo contra CJNG
d46dc5e8_41fb_41e5_99ca_a363e6a02010_feecf82371
Más de 3 mil sampetrinos participan en desfile de la Revolución
EH_UNA_FOTO_2025_11_17_T135100_335_70ca447d72
Louvre cierra galería por fragilidad en vigas del edificio
publicidad

Más Vistas

INFO_7_UNA_FOTO_6_5598fb13a2
Detienen a Marco Antonio 'N' por presunta violencia familiar
EH_FOTO_VERTICAL_2025_11_16_T135049_633_41fbfdfcd7
Cierres viales en Monterrey por desfile del 20 de Noviembre
c12d9bd0_0f6e_46c8_8ef0_31ac40d50e8f_ddd2c47c68
Llega el 21K NL 2025, el Medio Maratón 'más rápido de México'
publicidad
×