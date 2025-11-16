Pentágono retira tropas enviadas por Trump a Chicago y Portland

El Pentágono comenzó a retirar parte de las tropas de la Guardia Nacional desplegadas en Chicago y Portland por orden del presidente Donald Trump, según confirmó un funcionario de defensa estadounidense que pidió anonimato.

El retiro incluye a 200 elementos de la Guardia Nacional de California enviados a Portland y a 200 de Texas enviados a Chicago, quienes regresarán a sus estados en las próximas horas.

Trump ordenó estos despliegues el mes pasado bajo el argumento de reforzar a las autoridades federales ante lo que describió como un incremento en la delincuencia y enfrentamientos con activistas y manifestantes.

Sin embargo, las tropas nunca participaron directamente en operaciones migratorias debido a demandas legales que cuestionaron su presencia en dichas ciudades.

El Pentágono no respondió de inmediato a solicitudes de comentarios, y el gobierno de Oregón tampoco confirmó la decisión.

En Illinois, un portavoz del gobernador JB Pritzker señaló que no han sido notificados formalmente sobre el retiro.

A pesar del repliegue, la administración Trump defendió que las tropas están “listas para actuar” cuando sea necesario para apoyar a las fuerzas del orden. El presidente también ha enviado elementos de la Guardia Nacional a otras ciudades gobernadas por demócratas, como Los Ángeles, Memphis y Washington.

