Podcast
Reporte Ciudadano Iniciar Sesión
Cerrar X
AP_26036533033203_bb25db8fed
Internacional

Tormenta Leonardo deja muertos y evacuados en España y Portugal

Un hombre murió en Portugal y buscan a una mujer en España; lluvias forzaron evacuaciones y cierres de carreteras en Andalucía

  • 05
  • Febrero
    2026

Las fuertes lluvias en España y Portugal, provocadas por la tormenta Leonardo, ya cobraron a sus primeras víctimas.

Y es que, debido a las fuertes lluvias, este jueves se reportó la muerte de un hombre en Portugal, mientras que en España, las autoridades continúan la búsqueda de una mujer que fue arrastrada por un río desbordado.

Debido a la tormenta, en la región de Andalucía, al sur de España, cerca de 4,000 personas fueron evacuadas de sus hogares, mientras que decenas de carreteras permanecen cerradas a causa de inundaciones y deslizamientos de tierra.

La agencia meteorológica de España levantó el nivel de alerta más alto en el sur del país, pero añadió que se esperaba otro sistema de tormentas durante el fin de semana.

Leonardo es la más reciente de una serie de tormentas que han azotado a España y Portugal en las últimas semanas.

En Portugal, un hombre murió la noche del miércoles al sur del país cuando su vehículo fue cubierto completamente por las aguas de la inundación, reportaron medios locales.

Además, las fuertes lluvias en Portugal provocaron que en la ciudad de Alcácer do Sal, en el sur del país, se produjera el aumento de las aguas del río Sado, con áreas del centro inundadas y niveles de agua que alcanzaban los 2 metros de altura en algunos lugares.

Se prevé que fuertes lluvias azoten varias regiones de Portugal en los próximos días. Una tormenta anterior a finales de enero dejó un rastro de destrucción en el país y mató a varias personas, según las autoridades portuguesas.

En la provincia de Málaga, en el sur de España, las autoridades seguían buscando a una mujer que cayó al río Turvilla el miércoles cuando intentaba salvar a su perro.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

explosion_mina_india_631719bc3e
Explosión de mina deja 18 muertos al noreste de India
Whats_App_Image_2026_02_02_at_14_52_22_b38e38ed1c
Denuncian fugas de aguas negras en la colonia Satélite
IMG_0753_71d48a783b
Estado ha protegido a 36 mujeres víctimas de violencia familiar
publicidad

Últimas Noticias

detienen_a_30_cateos_queretaro_fa072c16a8
Detienen a 'El Flaco' ligado a Los Salazar en Querétaro
ataque_armado_centro_de_monterrey_e0a7f5cd4b
FGJNL analiza grabaciones y busca responsables de ataque armado
alvaro_fidalgo_seleccion_mexicana_b4d384898c
Reportan que FIFA autorizó a Fidalgo para jugar con México
publicidad

Más Vistas

Whats_App_Image_2026_02_03_at_10_46_10_PM_1_c82095e08a
Texas y Coahuila invertirán $50 mdd en Puente Internacional
Whats_App_Image_2026_02_03_at_9_06_33_PM_c80046eb8e
Estafan 'coyotes' a regios con pensiones del IMSS
escena_lily_marquez_c3ed456896
Fallece Lily Márquez, hermana de Edith Márquez por cáncer de mama
publicidad
×