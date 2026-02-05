Tormenta Leonardo deja muertos y evacuados en España y Portugal

Las fuertes lluvias en España y Portugal, provocadas por la tormenta Leonardo, ya cobraron a sus primeras víctimas.

Y es que, debido a las fuertes lluvias, este jueves se reportó la muerte de un hombre en Portugal, mientras que en España, las autoridades continúan la búsqueda de una mujer que fue arrastrada por un río desbordado.

Debido a la tormenta, en la región de Andalucía, al sur de España, cerca de 4,000 personas fueron evacuadas de sus hogares, mientras que decenas de carreteras permanecen cerradas a causa de inundaciones y deslizamientos de tierra.

La agencia meteorológica de España levantó el nivel de alerta más alto en el sur del país, pero añadió que se esperaba otro sistema de tormentas durante el fin de semana.

Leonardo es la más reciente de una serie de tormentas que han azotado a España y Portugal en las últimas semanas.

En Portugal, un hombre murió la noche del miércoles al sur del país cuando su vehículo fue cubierto completamente por las aguas de la inundación, reportaron medios locales.

Además, las fuertes lluvias en Portugal provocaron que en la ciudad de Alcácer do Sal, en el sur del país, se produjera el aumento de las aguas del río Sado, con áreas del centro inundadas y niveles de agua que alcanzaban los 2 metros de altura en algunos lugares.

Se prevé que fuertes lluvias azoten varias regiones de Portugal en los próximos días. Una tormenta anterior a finales de enero dejó un rastro de destrucción en el país y mató a varias personas, según las autoridades portuguesas.

En la provincia de Málaga, en el sur de España, las autoridades seguían buscando a una mujer que cayó al río Turvilla el miércoles cuando intentaba salvar a su perro.

