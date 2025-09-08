Cerrar X
Internacional

Perú garantizará entrega gratuita de medicamentos para el VIH

Este lunes se obligó al Ministerio de Salud a entregar fármacos para VIH tras el fallo por demanda de activistas ante desabastecimiento de medicinas

  • 08
  • Septiembre
    2025

Este lunes el Poder Judicial de Perù determinó que el país debe garantizar, mediante el Ministerio de Salud (Minsa), el abastecimiento y la entrega gratuita de medicamentos de primera línea para el tratamiento del VIH en todo el país.

La demanda fue presentada por organizaciones y activistas como Givar, Promsex y AIS Perú, en donde reclamaban el desabastecimiento de antirretrovirales que entrega el Estado, lo que pone en riesgo la vida de las personas que padecen esta enfermedad.

Al respecto, la magistrada del Primer Juzgado Constitucional Transitorio de la Corte Superior de Justicia de Lima, Sara Meza Soria, resolvió que el Minsa deberá dar estricto cumplimiento a una resolución ministerial de 2020 que aprobó la norma técnica de salud de 'Atención Integral del Adulto con Infección por VIH'.

Tras anunciarse el fallo a favor de las organizaciones, Promsex hizo un llamado a las autoridades sanitarias, el Poder Ejecutivo y otras instancias competentes a actuar con "responsabilidad, transparencia y urgencia para que ninguna persona que vive con VIH vea interrumpido su tratamiento ni comprometido su derecho a la vida y a la salud".

El juzgado dejó constancia de que existe una oposición por parte de la institución demandada, al haberse acreditado el cumplimiento parcial de la norma, lo cual, sin embargo, consideró que constituye una vulneración directa al derecho fundamental a la salud y a la vida.

Conforme a ello, determinó en su resolución que se trata de un mandato "vigente, claro, incondicional y de obligatorio cumplimiento, descartando cualquier controversia compleja que impida su ejecución inmediata.


Comentarios

