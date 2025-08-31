Cerrar X
Internacional

Perú volverá a tener su propio 'Alcatraz' en la isla El Frontón

La mandataria Boluarte anunció un penal en la isla ubicada a 7 km de Lima, la cual había sido una prisión y ahora albergará a 2,000 reos de alta peligrosidad

  • 31
  • Agosto
    2025

La presidenta de Perú, Dina Boluarte, anunció este domingo la construcción de un penal en la isla El Frontón.

Esta isla se encuentra ubicada a siete kilómetros de la costa central del país, y en su momento albergó a presos por terrorismo y políticos con el fin de resolver el hacinamiento de los penales.

Este anuncio se hizo después de que Boluarte hiciera una inspección en el lugar acompañada por ministros de Estado.

La mandataria compartió mediante su cuenta de X que se supervisó el área que será destinada a la construcción del establecimiento penitenciario El Frontón, el cual albergará a 2,000 reclusos de alta peligrosidad, bajo los regímenes especial y cerrado especial.

La presidenta de Perú recorrió la parte de las instalaciones destruidas de la antigua prisión de El Frontón, que fue cerrada en el primer gobierno del expresidente Alan García (1985-1990) después de un motín de presos por terrorismo que fue controlado por las fuerzas armadas y dejó decenas de fallecidos.

Sin embargo, aquel antiguo penal también albergó a presos políticos, como el expresidente Fernando Belaúnde Terry (1963-1968) (1980-1985) y el líder trotskista Hugo Blanco en los años 60-70, después de haber sido una colonia penal desde el siglo XIX.

Durante su visita a la isla, Boluarte dijo a los medios que la acompañaron que su gobierno asume esa decisión "firme y valiente" de la construcción del penal El Frontón "en el más breve tiempo posible".

Añadió que seguramente esta construcción "no va a resolver el total del hacinamiento" en las cárceles del país, y por ese motivo también están buscando otros espacios donde técnica y legalmente se puedan levantar otros penales.

Por último, señaló que el próximo miércoles se firmará un convenio para que el Ejército se encargue de la limpieza del área en la que se edificará el nuevo establecimiento penitenciario.

 


